Лещенко оголосив про альянс Тимошенко і Медведчука



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Скоро Медведчуки будуть називати Тимошенко останньою надією і великомученицею, - Лещенко

Ексдепутат проаналізував ефіри каналів Медведчука за останні дні

Сергій Лещенко, колишній журналіст і нардеп VIII скликання, який нещодавно був призначений Кабміном членом наглядової ради «Укрзалізниці» оголосив про «новий-старий альянс в українській політиці» Юлії Тимошенко, народного депутата і лідера партії «Батьківщина» та Віктора Медведчука, народного депутата від «Опозиційної платформи — за життя». Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Лещенка, він проаналізував ефіри каналів Медведчука за останні дні. «Тимошенко з'являється мінімум тричі на тиждень на майданчиках кума Путіна. В один день - в ефірі 112, в інший день - на «Ньюсвані», на третій день - на каналі ZIK», - зазначив екснардеп.

На думку політика, «для Тимошенко створюють максимально тепличні умови - вона віщає що хоче, без будь-яких опонентів в студії, тільки з максимально лояльними питаннями». «На 112 це був Павло Кужеєв, на Ньюсвані - В'ячеслав Піховшек, на ZIK вийшло найсмішніше - інтерв'ю у неї брала Юлія Литвиненко, яка ще рік тому працювала на каналі Порошенко «Прямий». І, якщо пам'ятаєте, колишній президент випустив її на вибори-2019, як технічного кандидата саме з метою мочити Тимошенко в форматі «Юля проти Юлі», - нагадав Лещенко.

Ексдепутат говорить, що телеведучий В’ячеслав Піховшек теж дуже смішно представив Тимошенко в студії. «Описуючи 1990-ті, Піховшек назвав Тимошенко «керівником приватних енергетичних компаній», ні словом не згадавши, що мова йде про ЄЕСУ (Єдині енергетичні системи України – ред.)», - обурився Лещенко і додав, що тоді Тимошенко «в обмін на привілеї від прем'єр-міністра Лазаренка виплатила йому мінімум $100 мільйонів відкатів, що встановило ФБР».

Ексдепутат не забув нагади і про те, що Піховшек заявив, що Тимошенко «реабілітована Європейським судом з прав людини, хоча такого рішення ніколи не було - ЄСПЛ припинив розгляд скарги Тимошенко у зв'язку з рішенням українських судів на її користь».

Політик вважає, що не варто дивуватися, «якщо скоро Медведчуки будуть називати Тимошенко останньою надією і великомученицею».

Нагадаємо, вчора, 21 січня екснардеп, блогер і з листопада минулого року заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Мустафа Найєм обізвав Тимошенко кінопрокатчицею, бо та згадала про його зарплату в «Укроборонпромі». Йшлося також про ефір на одному з телеканалів Медведчука.