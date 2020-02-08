Вони дуже близькі? У мережі оприлюднили несподіване фото Тимошенко і Медведчука



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Фото Facebook журналіста Михайла Ткача

У парламенті новий політичний альянс?

В мережі з’явилося фото дивних стосунків Тимошенко і Медведчука. Фото опублікував на своїй сторінці у Facebook журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач.

На фото лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, чи то цілується, чи то перешіптується з народним депутатом від «Опозиційної платформи – за життя» Віктором Медведчуком.

«Украду, если кража тебе по душе,

Зря ль я столько рублей разбазарил.

Соглашайся на оппозицию в шалаше,

Если терем с дворцом Зе занял», – прокоментував фото Ткач.

Як повідомлялося, останнім часом лідер партії «Батьківщина» дуже часто з’являється на ТБканалах, що належать одіозному Віктору Медведчуку, де їй створюються максимально тепличні умови.

Нагадаємо, Тимошенко виставила на продаж партію Зеленського.

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