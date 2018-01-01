SpaceX запустила ракету Falcon 9 із супутником зв'язку
- Сьогодні, 01:04
-
Розсилка
Апарат GovSat-1 належить підприємству влади Люксембургу
Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Ракету запустили о 16:25 за часом Східного узбережжя США (00:25 за київським часом).
Апарат GovSat-1 належить підприємству влади Люксембургу.
Супутник виготовила компанія Orbital ATK. Він призначений для забезпечення передачі даних по захищеному каналу для потреб влади, у тому числі і для потреб військових.
Які держави, окрім Люксембургу, зможуть його використовувати, поки невідомо.
Liftoff! pic.twitter.com/ItZOmXBagL— SpaceX (@SpaceX) 31 січня 2018 р.
Очікується, що термін експлуатації GovSat-1 складе близько 15 років. Його маса — приблизно 4 т.