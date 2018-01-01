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    SpaceX запустила ракету Falcon 9 із супутником зв'язку

    Апарат GovSat-1 належить підприємству влади Люксембургу
    Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Ракету запустили о 16:25 за часом Східного узбережжя США (00:25 за київським часом). Апарат GovSat-1 належить підприємству влади Люксембургу. Супутник виготовила компанія Orbital ATK. Він призначений для
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    Апарат GovSat-1 належить підприємству влади Люксембургу

    Американська компанія SpaceX здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 із супутником GovSat-1 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

    Ракету запустили о 16:25 за часом Східного узбережжя США (00:25 за київським часом).

    Апарат GovSat-1 належить підприємству влади Люксембургу.

    Супутник виготовила компанія Orbital ATK. Він призначений для забезпечення передачі даних по захищеному каналу для потреб влади, у тому числі і для потреб військових.

    Які держави, окрім Люксембургу, зможуть його використовувати, поки невідомо.

    Очікується, що термін експлуатації GovSat-1 складе близько 15 років. Його маса — приблизно 4 т.


    США Флорида Twitter SpaceX
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