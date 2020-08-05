Спалах Covid-19: Київ, Львівщина та Харківщина мають найгірші показники



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Найбільше нових хворих виявлено у Львівській області – 156

Міністр охорони здоров’я назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зафіксована у Львівській області – 156, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. Про це 5 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Про це 5 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області – 156, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127, Одеській області - 93 та у місті Києві – 150 випадків», - сказав Степанов.

За даними МОЗ, всього в Україні зафіксовано 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них: 1271 випадок - новий, одужало - 41527 осіб (+914 за добу), померло від наслідків перебігу хворобу - 1788 осіб (+24 за добу), підозри на хворобу отримали - 129372 особи (+1653 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 2880 (+32);

Волинська область — 4064 (+56);

Дніпропетровська область — 1474 (+15);

Донецька область — 926 (+23);

Житомирська область — 2009 (+42);

Закарпатська область — 5462 (+78);

Запорізька область — 871 (+20);

Івано-Франківська область — 5168 (+127);

Кіровоградська область — 711 (0);

м. Київ — 8812 (+150);

Київська область — 3942 (+65);

Львівська область — 10223 (+156);

Луганська область — 135 (+5);

Миколаївська область — 658 (+10);

Одеська область — 3638 (+93);

Полтавська область — 472 (+6);

Рівненська область — 6442 (+87);

Сумська область — 570 (+10);

Тернопільська область — 3149 (+28);

Харківська область — 4239 (+146);

Херсонська область — 236 (+6);

Хмельницька область — 1232 (+32);

Чернівецька область — 6298 (+69);

Черкаська область — 959 (+4);

Чернігівська область — 920 (+11).

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових - 1271.

Коронавірус в Україні

Всього 75490

Одужали 41527

Хворіють 32175

Померли 1788

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Між іншим, МОЗ планує перенести Тернопільську область до «зеленої» зони карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.