Спалах Covid-19: Київ, Львівщина та Харківщина мають найгірші показники
Міністр охорони здоров’я назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зафіксована у Львівській області – 156, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. Про це 5 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Про це 5 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області – 156, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127, Одеській області - 93 та у місті Києві – 150 випадків», - сказав Степанов.
За даними МОЗ, всього в Україні зафіксовано 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них: 1271 випадок - новий, одужало - 41527 осіб (+914 за добу), померло від наслідків перебігу хворобу - 1788 осіб (+24 за добу), підозри на хворобу отримали - 129372 особи (+1653 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 2880 (+32);
- Волинська область — 4064 (+56);
- Дніпропетровська область — 1474 (+15);
- Донецька область — 926 (+23);
- Житомирська область — 2009 (+42);
- Закарпатська область — 5462 (+78);
- Запорізька область — 871 (+20);
- Івано-Франківська область — 5168 (+127);
- Кіровоградська область — 711 (0);
- м. Київ — 8812 (+150);
- Київська область — 3942 (+65);
- Львівська область — 10223 (+156);
- Луганська область — 135 (+5);
- Миколаївська область — 658 (+10);
- Одеська область — 3638 (+93);
- Полтавська область — 472 (+6);
- Рівненська область — 6442 (+87);
- Сумська область — 570 (+10);
- Тернопільська область — 3149 (+28);
- Харківська область — 4239 (+146);
- Херсонська область — 236 (+6);
- Хмельницька область — 1232 (+32);
- Чернівецька область — 6298 (+69);
- Черкаська область — 959 (+4);
- Чернігівська область — 920 (+11).
Нагадаємо, в Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових - 1271.
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Всього75490
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Одужали41527
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Хворіють32175
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Померли1788
Між іншим, МОЗ планує перенести Тернопільську область до «зеленої» зони карантину. В регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.
3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.
Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.