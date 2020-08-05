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    Спалах Covid-19: Київ, Львівщина та Харківщина мають найгірші показники

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    Найбільше нових хворих виявлено&nbsp;&nbsp;у Львівській області &ndash; 156 - Спалах Covid-19: Київ, Львівщина та Харківщина мають найгірші показники
    Найбільше нових хворих виявлено  у Львівській області – 156

    Міністр охорони здоров’я назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на коронавірус

    За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зафіксована у Львівській області – 156, Києві – 150 та Харківській області – 146 випадків. Про це 5 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

     Про це 5 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби Covid-19 - ред.) зареєстровано у Львівській області – 156, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127, Одеській області - 93 та у місті Києві – 150 випадків», - сказав Степанов.

    За даними МОЗ, всього в Україні зафіксовано 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них: 1271 випадок - новий, одужало - 41527 осіб (+914 за добу), померло від наслідків перебігу хворобу - 1788 осіб (+24 за добу), підозри на хворобу отримали - 129372 особи (+1653 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 2880 (+32);
    • Волинська область — 4064 (+56);
    • Дніпропетровська область — 1474 (+15);
    • Донецька область — 926 (+23);
    • Житомирська область — 2009 (+42);
    • Закарпатська область — 5462 (+78);
    • Запорізька область — 871 (+20);
    • Івано-Франківська область — 5168 (+127);
    • Кіровоградська область — 711 (0);
    • м. Київ — 8812 (+150);
    • Київська область — 3942 (+65);
    • Львівська область — 10223 (+156);
    • Луганська область — 135 (+5);
    • Миколаївська область — 658 (+10);
    • Одеська область — 3638 (+93);
    • Полтавська область — 472 (+6);
    • Рівненська область — 6442 (+87);
    • Сумська область — 570 (+10);
    • Тернопільська область — 3149 (+28);
    • Харківська область — 4239 (+146);
    • Херсонська область — 236 (+6);
    • Хмельницька область — 1232 (+32);
    • Чернівецька область — 6298 (+69);
    • Черкаська область — 959 (+4);
    • Чернігівська область — 920 (+11).

    Нагадаємо, в Україні на ранок 5 серпня зафіксовано вже 75490 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових - 1271.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      75490
    • Одужали
      41527
    • Хворіють
      32175
    • Померли
      1788

    Між іншим, МОЗ планує перенести Тернопільську область до «зеленої» зони карантинуВ регіоні фіксують покращення епідеміологічної ситуації.

    3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

    Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.

    Читайте також: Карантинний бунт. Інтерв’ю з мером Тернополя, який повстав проти рішень уряду

     

    Міністерство охорони здоров'я Київ міністр Львівщина медицина Харківщина Максим Степанов хвороби карантин коронавірус
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