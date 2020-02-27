Спалах коронавірусу в Італії: глава Ломбардії заявив про самоізоляцію на 14 днів



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В Італії глава Ломбардії самоізолювався на карантин через коронавірус Фото: ANSA

У одного з працівників регіонального уряду виявили коронавірус

Глава регіону Ломбардія в Італії Аттіліо Фонтана оголосив про самоізоляцію на 14 днів через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Аljazeera.

З такою заявою Фонтана виступив після того, як у одного з працівників його регіонального уряду виявили коронавірус.

Водночас, Фонтана заявив, що ні він, ні інші члени його команди не заражені вірусом. Але вони проведуть 14 днів на карантині.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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