У Північній Ірландії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом



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У Північній Ірландії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Фото: ЕРА

Загальна кількість хворих на новий коронавірус в Великобританії досягла 16 осіб

Влада Північної Ірландії підтвердила перший випадок зараження коронавірусом в країні.

Про це повідомляє ВВС.

В результаті загальна кількість хворих на новий коронавірус в Великобританії досягла 16 осіб.

На даний момент Італія є найбільшим осередком коронавірусу в Європі.

У 44 країнах світу, за винятком Китаю, зафіксували 3474 випадків зараження коронавірусом і 54 летальні випадки від ускладнень.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що Україна отримала від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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