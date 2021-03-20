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    Спатимемо на годину менше: як правильно увійти в літній час

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    Електронні гаджети переведуть стрілки автоматично - Спатимемо на годину менше: як правильно увійти в літній час
    Електронні гаджети переведуть стрілки автоматично
    Фото: newch.tv

    У неділю Україна переводить стрілки годинників на годину вперед

    Після того, як Верховна Рада не підтримала відмову від встановлення окремих літнього та зимового часу, країна продовжує жити в нинішній системі відліку часу. Відповідно до неї стрілки на одну годину вперед потрібно перевести в ніч з суботи на неділю – з 27 на 28 березня о 03:00. Таким чином спати нам доведеться на годину менше.

    Зазначимо, що сучасні електронні гаджети самі справляються з цією функцією, а ось годинник зі стрілками та інші застарілі пристрої доведеться переводити вручну.

    Сезонне переведення часу в нашій країні здійснюється двічі на рік: в останню неділю березня – на годину вперед, а в останні вихідні жовтня – на годину назад. Така традиція була започаткована ще у 1981 році в Радянському Союзі, а в 1996-му подібна практика урядовим рішенням була закріплена і в Україні.

    Така метода прийшла до нас з Британії, де годинники почали переводити з метою економії електроенергії. У сучасному світі це вже вважають недоцільним, тому багато країн від такої практики відмовилися.

    В Україні було вже кілька спроб скасувати переведення часу, але вони були безуспішні. Зокрема, 3 березня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, але під час обговорення 19 березня – його відправили на повторне друге читання.

    Після першого голосування передбачалося, що час буде переведено в березні, а потім – у жовтні 2021-го годинники переведуть в останній раз, оскільки зимовий час є для нашого часового поясу природним.

    На думку ініціатора законопроекту Руслана Стефанчука, «встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій».

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    Теги: Кабмін вихідні Верховна Рада Україна час
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