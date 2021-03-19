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    В Україні не скасували переведення годинників. Законопроєкт переглянуть

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    Переведення годинників на літній час проводять для заощадження електроенергії - В Україні не скасували переведення годинників. Законопроєкт переглянуть
    Переведення годинників на літній час проводять для заощадження електроенергії
    Фото з відкритих джерел

    Парламент відправив на повторне друге читання відповідний законопроєкт №4201

    Верховна Рада 19 березня провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки. Україна мала лишитися на зимовому часі.

    За проєкт закону №4201 проголосували 212 народних депутатів з 226 необхідних. Пропозицію про направлення закону на доопрацювання комітетом та повторне друге читання підтримали 226 парламентарів.

    Раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт про скасування переходу на зимовий та літній час.

    Як повідомлялося, в Україні хочуть відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час, і Верховна Рада вже підтримала відповідний законопроект №4201 в першому читанні.

    Через ці зміни в областях можуть з’явитися різні робочі графіки.

    Переведення годинників на літній час проводять для заощадження електроенергії. Планувалося, що у ніч з 27 на 28 березня українці переведуть час, перемістивши стрілки годинників на одну годину вперед. Отже, спати довелося б на годину менше.

    У п'ятницю, 19 березня, Верховна Рада ухвалила закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроєкт №5247.

    Також Верховна Рада ухвалила за основу закон, який пропонує реструктуризувати валютні кредити, взяті під заставу житла.

    Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт № 4241 для захисту українців від колекторів. За нього проголосували 274 нардепи.

    Теги: Верховна Рада закон парламент час
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