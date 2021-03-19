В Україні не скасували переведення годинників. Законопроєкт переглянуть

Переведення годинників на літній час проводять для заощадження електроенергії

Парламент відправив на повторне друге читання відповідний законопроєкт №4201

Верховна Рада 19 березня провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який скасовує в Україні перехід із літнього на зимовий час і навпаки. Україна мала лишитися на зимовому часі.

За проєкт закону №4201 проголосували 212 народних депутатів з 226 необхідних. Пропозицію про направлення закону на доопрацювання комітетом та повторне друге читання підтримали 226 парламентарів.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроєкт про скасування переходу на зимовий та літній час.

Як повідомлялося, в Україні хочуть відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час, і Верховна Рада вже підтримала відповідний законопроект №4201 в першому читанні.

Через ці зміни в областях можуть з’явитися різні робочі графіки.

Переведення годинників на літній час проводять для заощадження електроенергії. Планувалося, що у ніч з 27 на 28 березня українці переведуть час, перемістивши стрілки годинників на одну годину вперед. Отже, спати довелося б на годину менше.

У п'ятницю, 19 березня, Верховна Рада ухвалила закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроєкт №5247.

Також Верховна Рада ухвалила за основу закон, який пропонує реструктуризувати валютні кредити, взяті під заставу житла.

Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт № 4241 для захисту українців від колекторів. За нього проголосували 274 нардепи.