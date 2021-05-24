Спеції та менше хліба. Як зміниться харчування школярів із 1 вересня

До нового навчального року меню будуть рекомендовані на офіційному рівні

Українським школярам розробили 160 страв, які скомбіновані в повноцінні прийоми їжі

У понеділок, 24 травня, відбулась презентація реформування системи шкільного харчування та представлення оновленого меню. Захід пройшов у столичному НВК № 209 за участю міністра освіти й науки України Сергія Шкарлета, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, заступника міністра економіки України Сергія Глущенка, голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Владислави Магалецької та шеф-кухаря, ідеолога проєкту зі зміни культури харчування CultFood Євгена Клопотенка.

«Мінекономіки робить усе, щоби харчування дітей у школах було безпечним, смачним і корисним. Ми переглянули вимоги до організації харчування в шкільних закладах. Тепер регулювання зазначеної сфери стало сучасним і європейським і, у т, більш зрозумілим. Тому впевнений, наші діти будуть отримувати задоволення від відвідування шкільних їдалень. Здорове харчування в українській школі – це важливо не тільки для дітей та їх батьків, але і для будь-якої справжньої європейської держави», — сказав заступник міністра Сергій Глущенко.

Із цією метою було розроблено та затверджено:

Гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти;

Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках у закладах освіти (НАССР);

Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти.

Засновник соціального проєкту «Нове шкільне харчування» зі зміни культури харчування «Cult Food» Євген Клопотенко представив примірне 4-ох тижневе меню школяра. Учасники отримали змогу продегустувати блюда з оновленого шкільного меню разом із 4-класниками під час обіду.

«Найголовніше – те, що дозволили спеції. Це зробить смак їжі різноманітним. Фруктів, овочів та м’яса стане більше. Плюс, зменшили кількість жиру, цукру та солі. Тобто тепер у школах не будуть доганятися калорійністю за допомогою неадекватної кількості олії та хліба і їжа буде здоровішою», – розповів Клопотенко.

Він додав, що українським школярам розробили 160 страв, які скомбіновані в повноцінні прийоми їжі, що не повторюються протягом місяця.

«Школам тепер не треба самим складати меню. Усе вже є. З рецептурами та розрахунками калорійності. Найголовніше: це страви української (не радянської) та світової кухні. Щоб українці з дитинства їли шпундру і знали, що це їхня національна страва. Світова кухня – розширити кругозір школярів. Тобто їжа у їдальні – як частина освіти, і це мій головний меседж. Також ми окремо додали безглютенові позиції», – сказав Клопотенко.

До нового навчального року меню будуть рекомендовані на офіційному рівні. Тому школам не треба буде кожного разу погоджувати їжу, яку вони збираються готувати. Рецепти найближчим часом будуть у вільному доступі.