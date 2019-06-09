Спека, грози і град: прогноз погоди на 9 червня (карта)



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Під час грози можливе посилення дощу в зливи, шквали і град

У неділю, 9 червня, на території України очікується спекотна, місцями дощова погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

У західних, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, місцями в Одеській, Миколаївській і Харківській областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

«Під час грози можливе посилення дощу в зливи, шквали і град», — уточнила вона.

За прогнозом синоптика, на решті території — більшість сходу, на півдні та місцями центр — суха повітряна маса.

Температура повітря буде високою — спека. У денні години стовпчики термометрів сягнуть +26... +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32... +34 градусів, у західних областях у неділю посвіжішає до +22... +27 градусів.

У Києві 9 червня є ймовірність короткочасних дощів із грозами. Спека досягне +28... +30 градусів.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 9 червня, ситуація з опадами залишиться незмінною: сухо буде на сході, а грозові дощі пройдуть на решті території України.

Температурних сюрпризів теж чекати не варто: від 27 до 30 тепла вдень і +18-20 вночі буде на півночі, півдні, сході, в центрі і на Закарпатті.

На Західній Україні традиційно прохолодніше: 22-25 тепла вдень і комфортні 16-18 після заходу сонця.

У Києві 9 червня очікується мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

У Київській області – мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ. Подекуди грози. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень окремі пориви 15-18 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.