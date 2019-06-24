Спека потроху починає відступати: прогноз погоди на завтра



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Фото: Уніан

Сильна спека все ще панує у південно-східній частині України, у північно-західній трохи похолодає

У найближчу добу південно-східна частина України залишиться у спекотній повітряній масі, в зоні атмосферного фронту пройдуть грозові дощі. Північно-західна частина опиниться під впливом північного антициклона - температура тут дещо знизиться, опади малоймовірні.

Як повідомив Укргідрометцентр, у південній частині, вночі місцями й у центральних, східних і прикарпатських областях короткочасні дощі, грози, на півдні подекуди град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, у західних областях 11-17°; удень 24-29°, у південній і східній частинах 30-34°.

У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 25 червня найвища температура вдень була +34,1° в 1957 році, найнижча вночі +5,8° у 1908 році.

26 червня без опадів, лише вночі в південній частині окремі грозові дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні 18-23°; удень 28-33°, у західних і північних областях 23-28°.

У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

24 червня на 9 годину температура води в Чорному й Азовському морях була 25-28°, у Дніпрі в межах Києва 26°.