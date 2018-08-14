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    Спека повертається в усі регіони України: прогноз погоди на 14 серпня

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    Спека повертається в усі регіони України: прогноз погоди на 14 серпня

    Опадів в країні не передбачається

    У вівторок, 14 серпня, в Україні збережеться спекотна погода, місцями стовпчики термометра сягатимуть 33 градусів, на всій території буде сухо.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Опадів в країні не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 14-19 градусів, на півдні до 22 тепла; вдень 29-34 градусів.

    На заході України без опадів. Температура повітря вночі + 16... + 18 градусів, вдень + 30... + 32 градусів. У Карпатах сонячно. Температура вночі + 16... + 18 градусів, вдень + 30... + 32 градусів.

    На півночі України ясно. Температура повітря вночі + 16... + 18 градусів, вдень + 31... + 33 градусів.

    У центрі України ясно. Температура повітря вночі + 16... + 18 градусів, вдень + 30... + 33 градусів.

    На сході України сонячно. Температура повітря вночі + 14... + 16 градуси, вдень +30... + 32 градусів.

    На півдні України сухо. Температура повітря вночі + 17... + 19 градуси, вдень + 31... + 33 градусів. У Криму без опадів. Температура повітря вночі + 18... + 20 градусів, вдень + 30... + 32 градусів.


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