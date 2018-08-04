Спека відступає: в Україну прийде прохолода



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На вихідних температура повітря в Україні лишатиметься все ще дуже високою

З понеділка, 6 серпня, у західних, північних областях та подекуди у центрі України спека послабне до +23+27 градусів.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.

Водночас, каже вона, в Європі, зокрема в Іспанії, Франції, Португалії і практично по всьому півдню, спекотна погода збережеться.

«Там й надалі - пекло пекельне», - зазначає Діденко.

При цьому на вихідних, як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря в Україні лишатиметься все ще дуже високою.

Так, у суботу, 4 серпня, загалом у країні без опадів, лише в північних областях удень місцями невеликий дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в південній частині вночі 18-23°, удень 29-34°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

У неділю, 5 серпня, в Україні без опадів, лише вдень у західних, північних і подекуди в центральних областях невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; в південній частині вночі 18-23°, вдень 29-34°.

У Києві вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.