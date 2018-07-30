Спекотна погода збережеться в Україні найближчими днями



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В останній день липня в Україні буде до +33

Найближчої доби, 31 липня, територія України залишиться в теплій повітряній масі та полі зниженого атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок у західних, Вінницькій, місцями в північних і південних областях очікуються короткочасні дощі, грози, на Прикарпатті та Закарпатті вдень сильний дощ; на решті територій - без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час гроз окремі пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 27-32°; у гірських районах вночі 13-18°, вдень 18-23°.

У Києві місцями - короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, за весь період метеорологічних спостережень у Києві в день 31 липня найвища температура була зафіксована на позначці 34,7 градуса тепла в 2005 році, найнижча вночі - на позначці 9,9 градусів вище нуля в 1922 році.

У перший день серпня в західній частині України пройде короткочасний дощ, гроза; на решті територій - без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°, вдень 24-29°, в південних і східних областях 28-33°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

30 липня о 9.00 температура води в Чорному й Азовському морях була 25-28°, в Дніпрі в межах Києва 24°.