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    Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 28 серпня

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    Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 28 серпня

    Місцями температура до +31°

    У середу, 28 серпня, Україна все ще буде перебувати під впливом антициклону. В Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +25...+31 градус.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів.

    У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.

    На сході України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.

    На півдні України малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+22 градуси, вдень +26...+33 градуси.

    У Криму ясно, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

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