Спекотно та без опадів: прогноз погоди на 28 серпня
Місцями температура до +31°
У середу, 28 серпня, Україна все ще буде перебувати під впливом антициклону. В Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +25...+31 градус.
У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси.
На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів.
У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.
На сході України малохмарно, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.
На півдні України малохмарно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+22 градуси, вдень +26...+33 градуси.
У Криму ясно, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.