Кернес помер у дуже символічний день

Кернес боровся проти українського Харкова, але життя зробило по-своєму

У мене нема нічого з нагоди смерті Кернеса. Бо моє припущення про «вікенд у Берні» у Харкові 25.10 здійснилось на всі 100%.

Але тут такий цікавий символізм.

Кернес помер у день народження відомого українського мовознавця Юрія Шевельова. Харків’янина німецького походження.

У 2013 Добкін і Кернес влаштовували танці на кістках цього історика української літератури, коли розбивали пам’ятні таблички у Харкові.

Кернес помер у день народження Данила Щербаківського, крутого етнографа і дослідника українського народного мистецтва. Саме він за 17 років зібрав 30000 експонатів для Київського історичного музею. Під час більшовицької революції рятував мистецькі твори із панських садиб. У 20-ті наполегливо їздив до Москви рятувати ікони, хрести і кубки, які украли росіяни із наших церков під приводом «нада помочь жертвам голода в России». У 1927 році він учинив самогубство, бо не міг стерпіти доносів бібліотекаря Антіна Онищука. За іронією долі — його похорони на території Києво-Печерської лаври перетворились в антирадянський мітинг. Онищука в 1937 розстріляли уже свої. А московські попи у Лаврі стерли з лиця землі могилу того, хто... повернув їй вкрадений радянськими військами золотий хрест Богдана Хмельницького.

Ось як виглядав цей грабунок у 1922 році. Група українських учених, серед яких Агатангел Кримський, Сергій Єфремов та інші звернулися до Раднаркому з вимогою припинити так зване вилучення цінностей, в результаті якого гинуть невідновні мистецькі твори.

В листі зазначалося: «Зрозумійте, що хрест Богдана Хмельницького, вилучений із Києво-Печерської Лаври, чи подарунок Мазепи – царські врата, вилучені з Микільського собору, – не можуть бути зроблені наново. Тисячолітній візантійський браслет, взятий із Чернігівського музею, у тисячі разів дорожчий за срібло, з якого він виготовлений. Переплавляти ці речі у зливки чи продавати за кордон – це тяжкий злочин перед народом. Ми просимо Раднарком України втрутитися в ситуацію».

Ви уявляєте, як грабували нашу країну в 20-30 хх?

Ще цікавого про 17 грудня. У цей день 1917 року Центральна Рада отримала урядову телеграму з Петрограда від Ради Народних Комісарів, в якій зазначалося, що уряд радянської Росії «визнає Українську Народну Республіку, її право цілком відокремитися від Росії… зараз же, без обмеження та безумовно». Хоча в унісон до ЦР було висунуто ультимативні вимоги пропустити більшовицькі війська на Південний фронт для боротьби з Каледіним, не пропускати білогвардійські війська, що рухаються на Дон і Урал та припинити роззброєння Червоної гвардії. (Як тобі таке Зеленський?)

17 грудня 1984 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Про неприпустимість політики державного тероризму та будь-яких дій держав, які спрямовані на підрив суспільно-політичного устрою в інших суверенних державах».

В дуже символічний день помер Кернес. Він боровся в різні роки проти українського Харкова, але життя зробило по-своєму. Урівняло датами із цими усіма подіями.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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