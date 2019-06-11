Анастасія Приходько заявила про участь на виборах по мажоритарці



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Анастасія Приходько

Приходько має намір балотуватися до Ради за мажоритаркою від партії «Батьківщина»

Співачка Анастасія Приходько заявила про намір балотуватися на позачергових виборах до Верховної Ради за мажоритарним округом від партії «Батьківщина».

Про це виконавиця заявила у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора був з'їзд партії Батьківщина, де ми вже змогли побачити першу п'ятірку списку. Я вибрала для себе інший шлях - тому що ви мене запитуєте, чому мене немає в списках - я хочу піти за мажоритарним округом. Я хочу чесно потрапити до парламенту. Я хочу подивитися, як будуть голосувати за мене люди, чи хочуть вони бачити в мене парламенті. Тому я вибрала саме мажоритарний округ», - сказала співачка.

Приходько пообіцяла пізніше повідомити, в якому саме окрузі буде балотуватися.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Приходько оголосила про завершення кар'єри артистки. Пізніше вона заявила, що працюватиме в передвиборній команді лідера Батьківщини Юлії Тимошенко і готова стати народним депутатом за списком партії.

10 червня на з'їзді «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку. До першої п'ятірки, увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

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