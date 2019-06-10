Під грифом «таємно». Про що змовчала Тимошенко на з’їзді «Батьківщини»

Юлія Тимошенко та її соратники з першої п'ятірки «Батьківщини» Валентин Наливайченко та Сергій Тарута

Кому Юлія Володимирівна забезпечила місця у парламенті

Сьогодні «Батьківщина» Юлії Тимошенко провела партійний з’їзд. Цього разу, на відміну від січневого великого шоу у Палаці спорту, захід проходив скромно і без пафосу. На оренду приміщень, різнобарвне освітлення, фуршет та інші атрибути шикарного з’їзду Тимошенко вирішила не витрачати гроші. Натомість вона, як і в 2014 році, обмежилась сценою на подвір’ї офісу політсили на столичній вулиці Турівській. Щоправда, в одному Тимошенко не змогла собі відмовити: нарядити своїх нечисельних прихильників у брендовані «ВірЮ» кепки та футболки.

Бажаючих послухати Тимошенко під сценою зібралось небагато

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Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 29 травня – 3 червня, «Батьківщина» може розраховувати на 6,9% голосів на позачергових виборах до Верховної Ради, що відбудуться 21 червня. Партія довго тягнула зі з’їздом: політсила провела його останньою з потенційно прохідних партій до Верховної Ради, однак і на ньому своїх секретів не розкрила: на відміну від «Слуги народу», яка розкрила сотню прізвищ зі свого списку, чи «Європейської солідарності», яка показала принаймні першу десятку, Юлія Володимирівна назвала лише перші п’ять прізвищ списку «Батьківщини». Втім, Тимошенко – не єдина у своєму небажанні відкритості. З’їзд партії Святослава Вакарчука «Голос» був взагалі закритим, однак першу десятку прізвищ Вакарчук все ж виніс на загал.

Зі сцени Тимошенко закликала партії «Слуга народу» і «Голос» до співпраці на мажоритарних округах на позачергових виборах. «Справжні демократичні сили, які мають намір пройти до парламенту - а це партія «Батьківщина», «Слуга народу», партія «Голос» Святослава Вакарчука - мають об'єднатися і на тих округах, де йдуть мастодонти того корумпованого режиму, який діяв п’ять років і зараз упав, щоб вони не пройшли», - сказала Тимошенко.

Перша п’ятірка

Виголошена під час з’їзду заява Юлія Володимирівни про те, що «повернення попередніх кадрів до парламенту є загрозою для країни», не мала стосунку до самої «Батьківщини». Як і Володимир Гройсман зі своєю «Українською стратегією» Тимошенко вирішила не піддаватися моді на нові обличчя, а робити ставку на старі перевірені кадри та заможних людей. Тож мастодонти, якими так обурювалась Тимошенко, спливають навіть у першій п’ятірці списку – принаймні, один точно є.

Список очолила сама Юлія Володимирівна, одразу за нею розташувався донецький мільйонер Сергій Тарута. Про свою підтримку Юлії Володимирівни чинний позафракційний нардеп, лідер партії «Основа» заявив ще 16 березня – напередодні першого туру президентських виборів. Тоді політики підписали меморандум – про те, «щоб об'єднатися на президентських виборах і перемогти разом». За словами Тарути, у них з Тимошенко збігаються погляди «щодо досягнення миру на Донбасі, розвитку економіки і Конституції». Тоді партія бізнесмена «Основа» злилася із «Батьківщиною».

Тарута – давній друг Тимошенко: він підтримував її і на президентських виборах 2010 року.

Юлія Тимошенко та Сергій Тарута

Цікавиться трипільською культурою. Колекціонує скіфське золото. Був одним співзасновників Музею національного культурного надбання «Платар». У його декларації на кінець 2018 року вказана низка предметів антикваріату.

Третє місце у списку «Батьківщини» посів Валентин Наливайченко – ексголова СБУ при президенті Вікторі Ющенко, лідер партії «Справедливість».

«Наливайченко контактує з Тимошенко ще з минулого року. До нього можна по-різному ставитися, але Наливайченко має певний фінансовий ресурс, а також солідний досвід роботи у спецслужбах, двічі очолював СБУ (грудень 2006 - березень 2010 рр., поч. 2014 - поч. 2015 рр.); має дипломатичний досвід, хоч і давній. Це людина зі зв’язками та високим рівнем професійної компетенції, який може допомогти у рішенні багатьох питань», - сказав у коментарі «Главкому» політолог Володимир Фесенко.

Експерт також зауважив: немає нічого дивного у тому, що Наливайченко з його можливостями отримав таку низьку підтримку від громадян у першому турі президентських виборів. «Зв’язки і ресурси не є вирішальним фактором на виборах. Вирішальною є особиста популярність. Тут потрібна особиста любов виборця», - додав політолог.

Номер чотири списку – давній вірний соратник Тимошенко, який пліч-о-пліч з нею з 2007 року, народний депутат, заступник голови фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Сергій Соболєв.

Замикає Топ-5 «Батьківщини» чинна нардеп, секретар Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики Олена Кондратюк. Вона – дружина медіапродюсера Олександра Богуцького, який раніше був генеральним директором телеканалу ICTV, а у грудні минулого року пішов на підвищення: став президентом медіахолдингу олігарха Віктора Пінчука StarLightMedia. Потрапив до сотні найвпливовіших українців за версією журналу «Фокус» - посів 81-е місце.

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Праворуч від Тимошенко стоїть Немиря, якому не знайшлося місця у першій п’ятірці списку

На сцені біля Тимошенко під час з’їзду стояли й інші соратники, про висунення яких: дипломат Григорій Немиря, юрист та один зі спікерів політсили Сергій Власенко, а ще - Олексій Рябчин, Олена Шкрум, Іван Крулько, Ігор Луценко та інші. Однак про долю цих своїх соратників Тимошенко змовчала.

Втім беручи до уваги рейтинги партії, багатьом з них доведеться вирішувати, чи випробувати вдачу в округах, чи змиритися із тим, що у Раду вони не пройдуть. Ігор Луценко, приміром, сьогодні у себе на сторінці у Facebook проводить опитування, щоб зрозуміти: чи йти по мажоритарці, чи ні.

Тільки не опозиція

У парламенті наступного скликання Тимошенко точно не налаштована йти в опозицію. Одразу після оголошення результатів президентських виборів вона всіляко підтримувала ініціативи Володимира Зеленського. Її фракція проголосувала за запропоновані Зеленським зміни до виборчої системи (які Рада провалила), сама Тимошенко підтримала розпуск парламенту новим президентом, а також привітала рішення глави держави про повернення екс-губернатору Одещини Міхеїлу Саакашвілі українського громадянства.

Сьогодні під час з’їзду Тимошенко заявила, що «Батьківщина» «готова об’єднатися в сильну коаліцію дій з новим президентом і разом зробити все, щоб вже за 100 днів кожен українець відчув зміни». Втім, ані слова про своє ставлення до програми «Слуги народу», з якою політсила іде на вибори, Юлія Володимирівна не сказала. Натомість нагадала про свій «розроблений найкращими вітчизняними фахівцями» «Новий курс України», який, на її думку, «стане основою коаліційної угоди для прихильників змін у новому парламенті». Іншими словами, Тимошенко зі своїми вірогідними 6,9% вважає, що зможе диктувати стратегію дій «Слузі народу», який, за даними соціологів, нині має рейтинг у 48,2%.

Наталія Сокирчук, «Главком»