Співачка-політик планує йти в прокурори, щоб посадити «рукоблудів при владі»



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Анастасія Приходько не уточнила лише, з кого почне процедуру посадки Фото: facebook.com

Анастасія Приходько оголосила про намір всткпити до Національної академії прокуратури

Співачка-політик Анастасія Приходько менше року побула в лавах партії «Батьківщина» і оголосила себе в опозиції до влади. У Facebook Приходько оголосила про намір всткпити до Національної академії прокуратури, щоб «посадити всіх».

«Вирішила вступати до НАПУ. Стану прокурором і посаджу, с*ка, всіх до біса. У нас не мужики при владі, а гурток рукоблудства. До речі, третя вища освіта мені не завадить», - написала вона.

Як повідомлялось, у середині веоресня Приходько заявила, що повертається на сцену. На сторінці в Instagram співачка опублікувала фото з Юлією Тимошенко та запостила допис, де зазначила, що виходить з партії та повертається на сцену як артистка. «Це був важкий рік, але наші стосунки з партією «Батьківщина» підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухався далі! Так! Я повертаюся на сцену», - повідомила у фотоблогу зірка.

Варто зазначити, що у політику Анастасія Приходько пішла 29 жовтня 2018 року. Саме тоді артистка написала на своїй сторінці у Facebook, що завершає музичну кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько обвінчалася з чоловіком. Співачка поділилася світлинами у соцмережах, де постає у весільній сукні з коханим.