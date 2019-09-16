Співачка Анастасія Приходько виходить з партії Тимошенко та повертається на сцену



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Це був важкий рік, але наші стосунки з партією «Батьківщина» підійшли до кінця - написала співачка у соцмережі-

Приходько у 2018 року заявила, що йде у політику з командою партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко

Українська співачка Анастасія Приходько повідомила, що повертається на сцену.

На сторінці в Instagram співачка опублікувала фото з Юлією Тимошенко та запостила допис, де зазначила, що виходить з партії та повертається на сцену як артистка.

Як повідомлялося, Приходько у 2018 року заявила, що йде у політику з командою партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«Це був важкий рік, але наші стосунки з партією «Батьківщина» підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухався далі! Так! Я повертаюся на сцену», - повідомила у фотоблогу зірка.

Варто відзначити, що у політику Анастасія Приходько пішла 29 жовтня 2018 року. Саме тоді артистка написала на своїй сторінці у Facebook, що завершає музичну кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько обвінчалася з чоловіком. Співачка поділилася світлинами у соцмережах, де постає у весільній сукні з коханим.