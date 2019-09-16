  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Співачка Анастасія Приходько виходить з партії Тимошенко та повертається на сцену

    • Розсилка
    Це був важкий рік, але наші стосунки з партією &laquo;Батьківщина&raquo; підійшли до кінця - написала співачка у соцмережі- - Співачка Анастасія Приходько виходить з партії Тимошенко та повертається на сцену
    Це був важкий рік, але наші стосунки з партією «Батьківщина» підійшли до кінця - написала співачка у соцмережі-

    Приходько у 2018 року заявила, що йде у політику з командою партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко

    Українська співачка Анастасія Приходько повідомила, що повертається на сцену.

    На сторінці в Instagram співачка опублікувала фото з Юлією Тимошенко та запостила допис, де зазначила, що виходить з партії та повертається на сцену як артистка.

    Читайте також

    Як повідомлялося, Приходько у 2018 року заявила, що йде у політику з командою партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

    «Це був важкий рік, але наші стосунки з партією «Батьківщина» підійшли до кінця! Величезне спасибі Юлії Тимошенко за досвід, за дружбу і підтримку, але я вирішила рухався далі! Так! Я повертаюся на сцену», - повідомила у фотоблогу зірка.

    Варто відзначити, що у політику Анастасія Приходько пішла 29 жовтня 2018 року. Саме тоді артистка написала на своїй сторінці у Facebook, що завершає музичну кар'єру.

    Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько обвінчалася з чоловіком. Співачка поділилася світлинами у соцмережах, де постає у весільній сукні з коханим.

    Читайте також
    Батьківщина партії Facebook Анастасія Приходько співачка Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ