  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Співачка Руслана: всюди, де можете, пишіть: «Росія – бункер, Путін – параноїк»

    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Співачка Руслана: всюди, де можете, пишіть: «Росія – бункер, Путін – параноїк»
    В Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: УНІАН

    Громадська діячка координує роботу з евакуації людей у «гарячих точках» країни

    Народна артистка України Руслана Лижичко закликала усіх небайдужих всюди, де тільки можна, писати «Росія – бункер, Путін – параноїк». Про це вона повідомила ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

    «Росія – це країна, яка перетворилася на суцільний бункер. Нормальних або прогресивних людей вб’ють або кинуть в тюрми. Ця бомба, як вибухне. І тоді ніхто не знає, чого очікувати. Що стосується Путіна, то він параноїк. Закликаємо світ визнати, що він (російський президент «Главком») психічно хвора людина, яка скотилася до рівня істоти», – наголосила співачка.

    Разом з тим, артистка заявила, що наразі координує роботу з евакуації людей. При цьому вона визнала, що у цьому напряму не видно роботи Червоного хреста.

    «Люди, які загубилися, – пишіть нам. Ми спільно із мережею протестантських церков організовуємо евакуацію. Адже як такого реєстру немає», – наголосила Руслана.

    Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Читайте також:
    Теги: Росія Путін співачка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Співачка Руслана: всюди, де можете, пишіть: «Росія – бункер, Путін – параноїк»