Співачка Руслана: всюди, де можете, пишіть: «Росія – бункер, Путін – параноїк»

Громадська діячка координує роботу з евакуації людей у «гарячих точках» країни

Народна артистка України Руслана Лижичко закликала усіх небайдужих всюди, де тільки можна, писати «Росія – бункер, Путін – параноїк». Про це вона повідомила ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Росія – це країна, яка перетворилася на суцільний бункер. Нормальних або прогресивних людей вб’ють або кинуть в тюрми. Ця бомба, як вибухне. І тоді ніхто не знає, чого очікувати. Що стосується Путіна, то він параноїк. Закликаємо світ визнати, що він (російський президент – «Главком») психічно хвора людина, яка скотилася до рівня істоти», – наголосила співачка.

Разом з тим, артистка заявила, що наразі координує роботу з евакуації людей. При цьому вона визнала, що у цьому напряму не видно роботи Червоного хреста.

«Люди, які загубилися, – пишіть нам. Ми спільно із мережею протестантських церков організовуємо евакуацію. Адже як такого реєстру немає», – наголосила Руслана.

Нагадаємо, в Україні триває 14 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.