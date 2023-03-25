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Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Глобальне очищення від рудиментів «русского мира» потребує часу
фото з відкритих джерел

Закон запускає два паралельних процеси – зміна імперських назв та приведення назв до стандартів української мови

Нещодавно Верховна Рада ухвалила низку законів, спрямованих на викорінення залишків «русского мира». Один з авторів законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування, «слуга народу» Віталій Безгін в інтерв’ю «Главкому» розповів, коли відбудуться якісні зміни, пов’язані з очищенням українських вулиць від російських назв.

Віталій Безгін пояснив, що без комунікації неможливо впровадити процеси перейменування. «Якщо просто провести перейменування в один день, можна повторити всі недоліки декомунізації. Звісно, має бути інформаційна кампанія, але наскільки спроможна Україна якісно її пройти – це завжди дуже непросте питання. Напевно, якби таку просвітницьку кампанію в культурно-політичному плані здійснювали, з тією ж Катериною пройшло б більш безболісно, ніж це було для деяких одеситів у 2022 році», – уточнив співавтор закону.

Говорячи про те, коли закон запрацює, Безгін уточнив, що він вступає в силу через три місяці після підписання президентом. «За цей час має бути напрацьована вся нормативка, в тому числі з боку Мінкульту. Ми маємо розуміти, що закон запускає два паралельних процеси – зміна імперських назв та приведення назв до стандартів української мови (кейс Южноукраїнська, про який ми вже говорили)», – підкреслив він.

Відомо, що з дотриманням усіх процедур у Нацкомісії є пів року на роботу над списками топонімів, які варто перейменувати. «Вони будуть готові десь під кінець року. Після отримання місцевими органами списків надається ще рік для здійснення своєї частини роботи», – додав Безгін.

За словами співавтора закону, коли мова йде про зміну назв російської імперської політики, то тут дедлайни жорсткіші. «З дати набрання чинності законом (через три місяці після підписання президентом) у місцевої ради є шість місяців на перейменування. Якщо вони цього не роблять, то це повноваження переходить до міського голови, у якого є три місяці. Якщо вже місцева влада не змогла або не захотіла робити перейменування, то це право переходить до начальника обласної військової адміністрації, який своїм розпорядженням може перейменувати за ті ж три місяці», – резюмував Безгін, наголосивши, що глобальне повне очищення відбудеться десь через півтора року.

Раніше йшлося про те, що Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Додамо, що у столиці Площу Льва Толстого планують перейменувати на Площу Українських Героїв.

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Теги: Україна декомунізація депутат Верховна Рада закон

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