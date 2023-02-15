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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Оце так декомунізація! Вражаючий досвід поляків

glavcom.ua
Польща вирішила мінімізувати можливі ризики, адже Росія є Росія
фото з відкритих джерел

Немає випускників МДІМО – немає проблем

«Немає людини – немає проблеми», – сказав колись улюблений історичний персонаж росіян і особисто Путіна товариш Сталін.

Ідея вождя дещо несподіваним бумерангом повернулася на історичну батьківщину.

Як стало відомо, МЗС Польщі звільнило всіх співробітників – випускників Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМО). Причому звільнило ще два місяці тому. Про всяк випадок. Бо ж «немає людини – немає проблеми».

Адже, за словами міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау, «МДІМО було інвестицією в роботу російського імперіалізму та частиною радянської м'якої сили». А ще міністр зазначив, що таким чином вдалося «закрити дуже важливий процес, що є частиною декомунізації в широкому сенсі».

Розумію, що під роздачу могли потрапити і люди, які не зганьбили себе співпрацею з російськими/радянськими спецслужбами.

Але розумію і тих, хто ухвалював рішення мінімізувати в такий спосіб можливі ризики, адже Росія є Росія.

А ще щиро захоплююсь креативом поляків. Оце так декомунізація!

Авгієві стайні чистити непросто, але необхідно. Війна це доводить практично щодня.

Читайте також: Польща розпочала декомунізацію у МЗС
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Теги: росія Польща міністр декомунізація війна

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Сергій Борщевський

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