Співучий нардеп Вакарчук задекларував мільйони гонорарів від виступів



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Святослав Вакарчук під час виступу

13 лютого політик відобразив зміни в своєму майновому стані

Лідер парламентської партії «Голос» і народний депутат Святослав Вакарчук задекларував 12 млн 904 тис. грн доходу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК.

Обранець пояснив, що під вказаним доходом варто розуміти отримані гонорари за 2016-2017 року в амплуа артиста. Джерелом доходу вказана швейцарська фірма Amber Production AG.

Як повідомляв «Главком», наприкінці грудня 2019 року Святослав Вакарчук виступив на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks. Його виступ начебто вартував 100 тисяч євро.

У партії «Голос» підтвердили факт виступу нардепа-артиста.

Як відомо, Святослав Вакарчук є незмінним вокалістом і автором пісень рок-гурту «Океан Ельзи», створеного у 1994 році.

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