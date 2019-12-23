Нардеп Вакарчук у Мінську виступив на корпоративі



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21 грудня «Океан Ельзи» виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії

У партії «Голос» підтвердили факт виступу

Народний депутат України, голова фракції «Голос» Святослав Вакарчук виступив на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.

Телеграм-канал Новина пише, що за виступ Вакарчуку заплатили 100 тисяч євро, а за райдером було заборонено вести фотозйомку та відеозйомку виступу.

У партії «Голос» підтвердили факт виступу.

«Так, у суботу, 21 грудня, «Океан Ельзи» справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як казав Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)», - зазначено у повідомленні пресслужби «Голосу».

Раніше повідомлялося, що Вакарчук виступав у Лондоні, однак PR-менеджер «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко заперечила факт такого виступу.

«Щодо фейку про Лондон, день народження, виступ. 19-20 грудня ц. р. Святослав Вакарчук був в Україні, а конкретно - на всіх засіданнях Верховної Ради. До Лондона в ці дати, відповідно, не літав. На днях народженнях не був», - зазначила вона.