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    Нардеп Вакарчук у Мінську виступив на корпоративі

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    21 грудня &laquo;Океан Ельзи&raquo; виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії - Нардеп Вакарчук у Мінську виступив на корпоративі
    21 грудня «Океан Ельзи» виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії

    У партії «Голос» підтвердили факт виступу

    Народний депутат України, голова фракції «Голос» Святослав Вакарчук виступив на корпоративі компанії Wargaming, яка відома грою World of Tanks.

    Телеграм-канал Новина пише, що за виступ Вакарчуку заплатили 100 тисяч євро, а за райдером було заборонено вести фотозйомку та відеозйомку виступу.

    У партії «Голос» підтвердили факт виступу.

    «Так, у суботу, 21 грудня, «Океан Ельзи» справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії. Як казав Святослав, музикою займатися він не припиняє (і це дозволено законодавством)», - зазначено у повідомленні пресслужби «Голосу». 

    Раніше повідомлялося, що Вакарчук виступав у Лондоні, однак PR-менеджер «Океану Ельзи» Вікторія Хоменко заперечила факт такого виступу.

    «Щодо фейку про Лондон, день народження, виступ. 19-20 грудня ц. р. Святослав Вакарчук був в Україні, а конкретно - на всіх засіданнях Верховної Ради. До Лондона в ці дати, відповідно, не літав. На днях народженнях не був», - зазначила вона. 

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