Справа 2 травня: суд звільнив проросійських активістів Мефьодова і Долженкова



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Сергій Долженков і Євген Мефедов в суді

Проросійські активісти вийшли під заставу в 300 тисяч гривень

У Миколаєві фігуранти «справи 2 травня» щодо трагічних подій в Одесі у 2014 році, громадянин Росії Євген Мефьодов і одесит Сергій Долженков, яких раніше звинувачували у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вийшли на свободу.

Про це повідомив адвокат Валентин Рибін.

16 серпня Центральний районний суд Миколаєва прийняв рішення звільнити із СІЗО антимайданцівців під заставу 153,680 тисяч гривень за кожного.

«Сьогодні, о 9 ранку, я вніс заставу за Сергія Долженкова, а мій батько Володимир Рибін — за Євгена Мефьодова. Цю суму нам допомогли зібрати народні депутати від «Опозиційної платформи — за життя» за активної участі Миколи Леонідовича Скорика (член Опозиційного блоку - ред.) і його друзів», — розповів Валентин Рибін.

Нагадаємо, в справі щодо масових безладів на Грецькій площі обвинувачувалися 19 антимайданівців. У вересні 2017 року суд міста Чорноморськ виправдав їх усіх через те, що «слідство не зібрало достатніх доказів провини». Приміром, під час розслідування допитали тільки одного співробітника міліції із тих, хто був на Грецькій площі.

Усіх антимайданівців відпустили на волю, але одразу після оголошення вироку до судової зали зайшли співробітники СБУ й повторно затримали росіянина Євгена Мефьодова й українця Сергія Долженкова, він же «Капітан Какао», який був одним із лідерів одеського проросійського руху. Обом оголосили підозру в сепаратизмі, дотепер вони сиділи у СІЗО.

У серпні 2019 року Центральний районний суд Миколаєва призначив проросійським учасникам сутичок 2 травня 2014 року в Одесі Долженкову і Мефьодову заставу в розмірі 153,680 грн за кожного.

Джерело: Громадське