У центрі Одеси обвалився балкон



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Фото: Думская.

Постраждалих в результаті обвалення немає

В Одесі на Канатній вулиці обвалився балкон, постраждалих немає.

Про це повідомляє «Думская».

«Чергове обвалення сталося на Канатній вулиці. Цього разу розсипався балкон будинку № 47», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що постраждалих в результаті обвалення немає.

Фото: Думская.

Як відомо, на початку серпня на цій вулиці також впав балкон у будинку, що відноситься до пам’ятників архітектури, а минулого року через падіння частини балкона серйозно травмувався чоловік.

Як повідомлялося, в Одесі у багатоповерховому будинку в суботу загорілися балкони трьох квартир.