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    Новини

    У центрі Одеси обвалився балкон

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    У центрі Одеси обвалився балкон
    Фото: Думская.

    Постраждалих в результаті обвалення немає

    В Одесі на Канатній вулиці обвалився балкон, постраждалих немає.

    Про це повідомляє «Думская».

    «Чергове обвалення сталося на Канатній вулиці. Цього разу розсипався балкон будинку № 47», – йдеться в повідомленні.

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    Відзначається, що постраждалих в результаті обвалення немає.

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    Фото: Думская.

    Як відомо, на початку серпня на цій вулиці також впав балкон у будинку, що відноситься до пам’ятників архітектури, а минулого року через падіння частини балкона серйозно травмувався чоловік.

    Як повідомлялося, в Одесі у багатоповерховому будинку в суботу загорілися балкони трьох квартир.

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