Справа Гандзюк: екстрадиція підозрюваного Левіна може затягнутися на роки



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У п’ятницю на території Болгарії було затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк

За словами джерела в СБУ, Левін перебував на високій позиції в рейтингу розшукуваних осіб в Інтерполі, оскільки передбачалася його причетність до вбивства

Терміни екстрадиції затриманого в Болгарії Олексія Москаленка (Левіна), підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, можуть зайняти роки, якщо не буде згоди на спрощену процедуру видачі.

Про це повідомляє Zn.ua із посиланням на джерело в СБУ

«Тепер питання в екстрадиції і її термінах, вони можуть варіюватися від 30-40 днів, якщо буде отримано згоду на спрощену процедуру екстрадиції, до невизначеного терміну, що вкрай небажано», - зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела, Левін перебував на високій позиції в рейтингу розшукуваних осіб в Інтерполі, оскільки передбачалася його причетність до вбивства. Болгарська поліція активно розшукувала Левіна, але дані про його місцезнаходження повідомила українська сторона.

Фігурант справи під чужим ім'ям переховувався на орендованій квартирі в Бургасі, там він проживав разом з дружиною Мариною.

На даний момент Левін затриманий на 72 години за «червоною карткою» Інтерполу (арешт розшукуваної особи для подальшої екстрадиції). Вона ж служить підставою для звернення болгарських правоохоронців до суду для затримання Левіна на 40 днів.

За словами співрозмовника, в цей період і має вирішитися питання з процедурою екстрадиції Левіна в Україну.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов, коментуючи затримання Левіна, заявив, що СБУ «рухається до того, аби поставити у справі Гандзюк фінальну крапку».

У листопаді 2019 року Левін розповів журналістам проєкту «Слідство.Інфо», що Гандзюк планували «облити лайном чи кинути у смітник».

Нагадаємо, цього тижня суд заарештував до 4 березня колишнього помічника ексдепутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція «Блок Петра Порошенка») Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського, який є фігурантом справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації. Павловському інкримінують ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Херсонську активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій. Вона померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.