У Bellingcat відреагували на пропагандистський фільм про МН17



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В авіакатастрофі загинули 298 людей, які були на борту «Боїнг 777» (рейс MH-17) авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» Фото: Reuters

«Все, що їх турбує, це доводити, що Росія не винна, а Україна винна», - сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс

Автори фільму про трагедію МН17 під назвою «Заклик до правосуддя», який 23 жовтня ввечері покажуть в Гаазі, так відчайдушно намагаються довести провину України, що чіпляються за будь-яку теорію.

Про це повідомив засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

«Я думаю, що ці люди так відчайдушно намагаються довести, що Україна винна, що вони чіпляються за будь-яку теорію, яка з’являється. Для них немає значення, що їхні заяви ніколи не бувають послідовними. Я провів 5 років, досліджуючи ці різні теорії, і вони просто переходять від однієї теорії до іншої, бо їх знову і знову спростовують. Вони ніколи не задаються питанням, якщо щось не так з їхнім аналізом. Все, що їх турбує, це доводити, що Росія не винна, а Україна винна. І вони раді проковтнути будь-яку нісенітницю, щоб продовжувати свою оману. Бо інакше їм довелося б визнати, що вони дурні», - сказав Гіґґінс, якого цитує Укрінформ.

Як відомо, сьогодні у Гаазі в Нідерландах о 18:00 за місцевим часом відбудеться презентація чергового пропагандистського фільму росіян про трагедію МН17 під назвою «Заклик до правосуддя». Автори фільму намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

До слова, в ООН сподіваються, що всі держави-члени будуть співпрацювати щодо розслідування трагедії збитого над Донбасом влітку 2014 року літака Малазійських авіаліній рейсу MH17.

Державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален заявила, що Рада Європи сприятиме притягненню до відповідальності причетних до збиття пасажирського літака рейсу МН17.

До слова, в Україні почалися зйомки фільму про катастрофу МН17, який знімає українська команда на чолі з режисером Романом Любим коштом українського культурного фонду й уряду Канади.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.