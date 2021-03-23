Справа погромів на Банковій. Суд обрав запобіжний захід ветерану АТО

Адвокати просили суд застосувати до Влада Сорда запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

У вівторок, 23 березня, Печерський районний суд Києва обрав затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Влад Сорду) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Соколов. Про це повідомив після судового засідання у коментарі журналістам адвокат Дмитро Мазурок, передає Укрінформ.

«Суд ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, хоча ми просили застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання», – сказав адвокат.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням «хто, в який момент, що зробив».

23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.