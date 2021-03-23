Справа погромів на Банковій. Суд обрав запобіжний захід ветерану АТО
Під час акції протесту біля Офісу президента поліція затримала ветерана АТО, ексбійця 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислава Стафійчука (Сорда)
Адвокати просили суд застосувати до Влада Сорда запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання
У вівторок, 23 березня, Печерський районний суд Києва обрав затриманому на акції під Офісом президента Владиславу Гранецькому-Стафійчуку (Влад Сорду) запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Соколов. Про це повідомив після судового засідання у коментарі журналістам адвокат Дмитро Мазурок, передає Укрінформ.
«Суд ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, хоча ми просили застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання», – сказав адвокат.
Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.
Поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.
Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням «хто, в який момент, що зробив».
23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.
Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.
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