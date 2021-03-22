Погроми на Банковій: затриманому ветерану АТО оголосили підозру

Затриманому після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу президента Владу Сорду оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї».

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката Сорда Дмитра Мазурка.

За його словами, Сорда затримали о 21:35 20 березня, і, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, протягом доби, тобто до 21:35 21 березня, йому мали вручити підозру. Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося лише під вечір, оскільки слідчий був не на зв'язку.

«Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв’язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися», – розповів адвокат.

Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда згодом. Проте Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону. Також захисник повідомив, що справу Сорда, швидше за все, розглянуть у другій половині 22 березня або вранці 23 березня у Печерському районному суді Києва. Ветерану інкримінують «хуліганство з використанням зброї». Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт.

«Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більш ніж достатньо. Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є», – сказав адвокат. Як відомо, у Києві 20 березня біля Офісу президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю офісу та розписувати фарбою стіни й двері.

Згодом поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Біля Печерського відділку поліції, де його утримують, сталися сутички з правоохоронцями.

Відомо, що затриманий на Банковій – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції.

Як зазначили в Управлінні державної охорони, правоохоронці у ситуацію не втручались, щоб не допустити прокацій.

У неділю також стало відомо про те, що народні депутати від фракції пропрезидентської партії «Слуга народу» вимагають провести позачергове засідання Верховної Ради на якому дати оцінку подіям на Банковій.