Заступник Авакова пригрозив учасникам акції за Стерненка

Геращенко заявив, що у поліції зібрана інформація про осіб, які нібито «закликали до насилля»

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція найближчим часом оголосить нові підозри учасникам акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка, яка пройшла в суботу біля Офісу президента.

Про це він сказав в ефірі «Україна 24».

«Це перша людина [йдеться про затриманого ветерана Владислава Сорда], але там будуть і інші підозрювані… У нас слідчі всю ніч працювали і весь день вчорашній і сьогодні працюють, щоб зібрати докази, переглядають сотні годин відео ЗМІ і оперативних зйомок, які в нас є. Буде не одна підозра, будуть і інші», – повідомив Геращенко.

Заступник Авакова також заявив, що у поліції зібрана інформація про осіб, які нібито «закликали до насилля». А особам, що підпалювали табличку на фасаді ОП і розбивали вікна, предʼявлять цивільні позови для компенсації завданої шкоди.

Геращенко, коментуючи події під ОП, також назвав деяких прихильників Стерненка «неонацистами». Його обурили написи на будівлі Офісу президента – ACAB.

«Це маргінальні кола, люди, які є профашистськими. Бачите написи ACAB – це лозунг, який використовують неонацисти по всьому світу. Друзі Стерненка – це неонацисти, які наносять такі написи. Це неонацистський скінхедівський напис», – заявив Геращенко, не наводячи більше жодних аргументів.

Зазначимо, під час акції поліція затримала одного з учасників – ветерана, засновника видавництва «Дім химер» Владислава Сорда (Стафійчука). Зараз він знаходиться у СІЗО, 23 березня в Печерському райсуді Києва йому обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

Згодом в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

Сьогодні зранку будинок на Банковій був обгороджений обмежувальними стрічками з логотипом Державного управління справами.