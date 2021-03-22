Як соцмережі відреагували на протести під Офісом президента. Добірка курйозних фотожаб

«Знову винен Порошенко?»

Мітинг на Банковій прихильників Сергія Стерненка став головною політичною подією кількох останніх днів.

Дії ж активістів, які під час акції розмалювали фасад будівлі, палили піротехніку та вибили скло у дверях Офісу президента, і досі жваво обговорюють в соцмережах.

Зокрема, інтернет-жартівники намагаються з'ясувати, хто ж стоїть за такими діями протестувальників.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

Також в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.