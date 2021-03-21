Затриманий після акції на Банковій – ветеран АТО. Поліція називає його «одним із найбільш агресивних»

чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю

чоловік раніше притягався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю

Затриманий після протестів у центрі Києва – Владислав Стафійчук, ветеран 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр»

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента України в Києві.

«Подія кваліфікована як хуліганство. ... За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного із найбільш агресивних учасників. Це уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», – розповіли у відділі комунікації поліції Києва.

Зазначається, що слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Затриманому загрожує до семи років в'язниці.

У Telegram-каналі Стерненка повідомляється, що затриманий – Владислав Стафійчук, ветеран 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Активісти зібралися вночі біля Печерського управління поліції в Києві на підтримку затриманого. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Зазначимо, заступник Авакова пригрозив активістам на Банковій відповідальністю за хуліганство.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як відомо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Як повідомлялося раніше, 19 березня суддя Приморського районного суду Одеси відмовилася звільняти з-під варти колишнього очільника одеського осередку «Правого сектору», активіста Сергія Стерненка.

У суботу зранку прихильники засудженого до семирічного увʼязнення активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення під стінами Одеського слідчого ізолятора, де зараз знаходиться засуджений.