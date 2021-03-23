Єрмак обговорив з послами G7 події на акції в підтримку Стерненка

Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту, заявив Єрмак

прокоментував інциденти, які сталися під час масової акції на підтримку Сергія Стерненка біля будівлі Офісу президента 20 березня, заявивши, що події не були мирним протестом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час відеоконференції з послами країн «Групи семи» та Євросоюзу

Про це йдеться у заяві на сайті глави президента.

Коментуючи інциденти, які сталися під час масової акції біля будівлі Офісу Глави держави 20 березня, він запевнив, що позиція президента Володимира Зеленського залишається незмінною – всі громадяни України мають безперешкодне право на мирні акції, але те, що відбувалося, не є мирним протестом.

«Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність», – зазначив він.

Він також поінформував послів країн G7 та ЄС щодо ситуації з боротьбою проти пандемії Covid, «яка наразі є непростою, як і в багатьох країнах світу, але залишається контрольованою«. Він повідомив, що в Україні вже вакциновано близько 112 тисяч громадян.

Андрій Єрмак також поінформував послів країн G7 та ЄС щодо ситуації з боротьбою проти пандемії Covid, яка наразі є непростою, як і в багатьох країнах світу, але залишається контрольованою. Він повідомив, що в Україні вже вакциновано близько 112 тисяч громадян.

«Вакцинація є надзвичайно важливою, тому ми робимо все, щоб українці мали можливість отримати необхідні щеплення», – наголосив керівник Офісу президента.