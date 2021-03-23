Єрмак обговорив з послами G7 події на акції в підтримку Стерненка
Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту, заявив Єрмак
Про це йдеться у заяві на сайті глави президента.
Коментуючи інциденти, які сталися під час масової акції біля будівлі Офісу Глави держави 20 березня, він запевнив, що позиція президента Володимира Зеленського залишається незмінною – всі громадяни України мають безперешкодне право на мирні акції, але те, що відбувалося, не є мирним протестом.
«Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність», – зазначив він.
Він також поінформував послів країн G7 та ЄС щодо ситуації з боротьбою проти пандемії Covid, «яка наразі є непростою, як і в багатьох країнах світу, але залишається контрольованою«. Він повідомив, що в Україні вже вакциновано близько 112 тисяч громадян.
Андрій Єрмак також поінформував послів країн G7 та ЄС щодо ситуації з боротьбою проти пандемії Covid, яка наразі є непростою, як і в багатьох країнах світу, але залишається контрольованою. Він повідомив, що в Україні вже вакциновано близько 112 тисяч громадян.
«Вакцинація є надзвичайно важливою, тому ми робимо все, щоб українці мали можливість отримати необхідні щеплення», – наголосив керівник Офісу президента.