Прокурори намагалися вручити Порошенку підозру



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Петро Порошенко перед допитом в ДБР, Київ, 10 червня 2020 року

У ДБР не змогли ні допитати, ані вручити Порошенкові підозру

Генпрокурор Ірина Венедіктова вирішила реалізувати свій «юридичний треш» проти п’ятого президента Петра Порошенка, щоб виконати політичне замовлення від Зеленського. Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков під стінами ДБР,.

Він також повідомив, що ДБР спеціально інспірувало так звану «справу про картини», щоб під її прикриттям вручити Порошенку незаконну підозру.

«Допит не відбувся, бо такого плану – здійснювати допит – не було взагалі. Насправді був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру. І щойно ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як почався допит, до нас прийшов працівник Офісу Генпрокурора, до речі, не представивши повноваження. Бо лише пані Венедіктова уповноважена згідно закону повідомляти про підозру у таких випадках. І спробував вручити повідомлення. Оскільки це не було згідно закону і згідно процедури, ми відмовилися спілкуватися із цією людиною», – наголосив адвокат Новіков.

«Відразу зрозуміло, що вся ця справа про картини насправді була фейковою. І це був тільки привід, щоб оголосити підозру сьогодні. Я вважаю, дуже важливо, щоб усе суспільство розуміло, що відбувається. Згідно з позицією, яку вже висловив президент Зеленський, Офіс Генерального прокурора, пані Венедіктова та ДБР фактично скоюють злочин. Вони фактично намагаються притягти до кримінальної відповідальності Петра Порошенка без жодних підстав», – зазначив Ілля Новіков.

Справа про яку йдеться – це справа про призначення пана Семочка заступником голови служби зовнішньої розвідки. Це абсурд. Колишній генпрокурор пан Рябошапка говорив, що це юридичний треш. І так воно є насправді – це юридичний треш», – наголошує адвокат Порошенка.

«У Венедіктової забрало майже три місяці, щоб прийняти це рішення і щоб підписати проект цієї підозри. Вона могла підписати його з першого дня після свого призначення Генеральним прокурором. Вона не мала волі все це робити. Вона розуміє – я впевнений, – що підписання такої безпідставної підозри означає реальну перспективу для неї самої бути притягнутою до кримінальної відповідальності», – переконаний Ілля Новіков.

Всі розуміють, наскільки це важливо. Це перша за цей рік серйозна спроба здійснення політичного тиску на опозицію. Це політичне переслідування Петра Порошенка як політичного опонента президента Зеленського і як лідера опозиції», – наголошує адвокат п’ятого президента України.

Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.