«Ми не можемо мовчати». Кваснєвський та Кокс застерегли Зеленського від політичних переслідувань



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Александр Кваснєвський та Пет Кокс висловили свою думку щодо переслідувань Петра Порошенка

Європейські політики побачили в Україні «тривожний початок сповзання у демократичних стандартах»

Впливові європейські політики Александр Кваснєвський та Пет Кокс у день суду над Петром Порошенком зробили спільну заяву, в якій застерегли президента Зеленського від політичних переслідувань.

«З травня 2012 року до листопада 2014 року, протягом 18 місяців, ми разом працювали в якості моніторингової місії високого рівня, призначеної Європейським парламентом з питань спірних кримінальних обвинувачень щодо окремих політичних осіб в Україні. Ми на власні очі бачили і доповідали про політизовані правосуддя та систему судового переслідування; судову систему, яка надавала перевагу прокурорському обвинуваченню над захистом, та в якій нормою здавалася не презумпція невинуватості, а винуватості. Ми надавали свої коментарі про вибірковість політично-вмотивованого правосуддя для одних, та співіснування цього явища з кліматом безкарності для інших. Це було погано для України у питанні її міжнародних позицій і становило загрозу для свободи та свобод громадян країни вдома», - нагадують колищні співголови Моніторингової місії Європарламенту.



«Невпинна боротьба за серця і уми українського народу триває і надалі. Зовнішня російська пропаганда не вщухає, і вона часто підсилюється потужними медіа інтересами в самій Україні. Громадська думка зросла до рівня очікування ув’язнень серед ймовірних порушників високого рівня. Під це при нагоді підводяться шкідливі політичні коментарі. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права», - застерігають європейські політики.



«Інформація, якою ми наразі володіємо, свідчить про тривожний початок сповзання у демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости у ревізію досягнень Майдану. Політична боротьба є всюди, але відбувається вона під час виборів, а у парламенті - під час дебатів. Саме вони, а не суди, є аренами для боротьби політичних суперників. Наближення місцевих виборів лише посилює нашу стурбованість, коли ми спостерігаємо за тим, як з політичними опонентами розбираються через систему правосуддя, а не через виборчий бюлетень», - йдеться у заяві Кокса-Квасневського.

Якщо такий курс переважатиме, то його першими жертвами стануть демократія та верховенство права в Україні. Саме вони є основними складовими спільних цінностей, на яких базуються прагнення України щодо інтеграції до ЄС та НАТО – попереджають політики.

«Українські антикорупційні органи повинні бути посилені, а не дискредитовані. Вибіркове правосуддя через політично вмотивоване переслідування повинно залишитись в минулому, а не стати інструментом майбутнього. Державна безпека та правоохоронні органи, прокуратура та судові системи потребують незалежності, а не інструменталізації. Європейська доля України не досягається ревізіоністськими кроками назад», - наголошується в заяві.

«Ми робимо цю заяву через наше дружнє ставлення, нашу стурбованість та нашу повагу. Мовчання у таких умовах може розцінюватись як згода з тим, що нині відбувається. Ми не можемо мовчати», - пишуть Пет Кокс та Александр Квасневський.

Зазначимо, що сьогодні підтримати Порошенка до Печерського суду прийшли 10 тисяч людей.

Напередодні Порошенко назвав порушення справ проти себе наслідком фобій Зеленського.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

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