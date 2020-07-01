Офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка - DW
Розмаїття кримінальних проваджень проти експрезидента України не залишилося без уваги політиків у Німеччині
МЗС Німеччини і депутати Бундестагу уважно стежать за кримінальним переслідуванням експрезидента України Петра Порошенка. У Берліні не виключають політичного підтексту цих справ і закликають Київ до неупередженості. Про це пише німецьке видання Deutsche Welle у статті Євгена Тейзе.
Зазначається, що розмаїття кримінальних проваджень проти експрезидента України не залишилося без уваги політиків у Німеччині.
«Ми спостерігаємо за кримінальним переслідуванням проти колишнього українського президента Порошенка з глибоким занепокоєнням. На жаль, доводиться виходити з очевидно політичних мотивів переслідування», - зазначив зовнішньополітичний речник фракції правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Нільс Шмід.
Політик проводить паралелі з кримінальними переслідуваннями опозиції, які були ініційовані після перемоги на президентських виборах 2010 року Віктора Януковича.
«Українська влада має розуміти, що навіть спроба боротися з політичними конкурентами засобами політично мотивованого кримінального переслідування завдає серйозної шкоди репутації країни і підриває віру у правову державу», - застерігає Нільс Шмід. За його словами, чіткий сигнал українським політикам від його політичної сили полягає у тому, щоби вести політичну боротьбу через голосування виборців на дільницях, а не засобами кримінального судочинства.
Доповідач з питань України іншої правлячої політичної сили Німеччини - фракції ХДС/ХСС - Франк Штеффель , соратник канцлерки Німеччини Анґели Меркель по Християнсько-демократичному союзу у розмові з DW зазначає:
«Складається враження, що роздмухується будь-яка дрібниця, аби лише відкрити на нього (Порошенка. - ред.) якесь провадження. З цього випливає припущення, що це може бути політично мотивоване переслідування».
Штеффель звертає увагу на те, що проти Порошенка розслідують цілу низку різноманітних проваджень, зміст яких дивує німецького політика. «Те, що йому інкримінують нині, - це переважно речі, пов'язані з перевищенням повноважень або навіть якісь порушення митних процедур при ввезенні картин», - констатує представник фракції ХДС/ХСС.
Депутати Бундестагу також відкрито говорять про сумніви у незаангажованості очільниці Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової. До свого призначення на цю посаду у березні цього року Венедіктова була депутаткою від президентської партії «Слуга народу». Вона прийшла на зміну безпартійному юристу Володимиру Рябошапці, який був звільнений після того, як відмовився підписати підозру у кримінальному провадженні проти Петра Порошенка, в рамках якого експрезидент нині постав перед судом.
Рябошапка назвав текст підозри Порошенку, який йому пропонували підписати слідчі Державного бюро розслідувань, «необґрунтованим і незаконним».
«Саме з огляду на останні кадрові перестановки в Офісі генерального прокурора ми будемо уважно стежити за процесами проти Порошенка», - зазначив у коментарі DW член парламентського комітету у закордонних справах, речник фракції Зелених у Бундестазі з питань Східної Європи Мануель Сарацін. Він імені німецьких Зелених політик закликав забезпечити незалежність, законність і адекватність судових процесів проти Петра Порошенка. «Показові політичні процеси були би колосальним регресом для України», - застеріг Сарацін.
Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.
10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.
Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями
Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.
До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.
Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте
Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.