Офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка - DW



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У Німеччині говорять про те, що навіть спроба боротися з політичними конкурентами засобами політично мотивованого кримінального переслідування завдає серйозної шкоди репутації країни

Розмаїття кримінальних проваджень проти експрезидента України не залишилося без уваги політиків у Німеччині

МЗС Німеччини і депутати Бундестагу уважно стежать за кримінальним переслідуванням експрезидента України Петра Порошенка. У Берліні не виключають політичного підтексту цих справ і закликають Київ до неупередженості. Про це пише німецьке видання Deutsche Welle у статті Євгена Тейзе.

Зазначається, що розмаїття кримінальних проваджень проти експрезидента України не залишилося без уваги політиків у Німеччині.

«Ми спостерігаємо за кримінальним переслідуванням проти колишнього українського президента Порошенка з глибоким занепокоєнням. На жаль, доводиться виходити з очевидно політичних мотивів переслідування», - зазначив зовнішньополітичний речник фракції правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Нільс Шмід.

Політик проводить паралелі з кримінальними переслідуваннями опозиції, які були ініційовані після перемоги на президентських виборах 2010 року Віктора Януковича.

«Українська влада має розуміти, що навіть спроба боротися з політичними конкурентами засобами політично мотивованого кримінального переслідування завдає серйозної шкоди репутації країни і підриває віру у правову державу», - застерігає Нільс Шмід. За його словами, чіткий сигнал українським політикам від його політичної сили полягає у тому, щоби вести політичну боротьбу через голосування виборців на дільницях, а не засобами кримінального судочинства.

Доповідач з питань України іншої правлячої політичної сили Німеччини - фракції ХДС/ХСС - Франк Штеффель , соратник канцлерки Німеччини Анґели Меркель по Християнсько-демократичному союзу у розмові з DW зазначає:

«Складається враження, що роздмухується будь-яка дрібниця, аби лише відкрити на нього (Порошенка. - ред.) якесь провадження. З цього випливає припущення, що це може бути політично мотивоване переслідування».

Штеффель звертає увагу на те, що проти Порошенка розслідують цілу низку різноманітних проваджень, зміст яких дивує німецького політика. «Те, що йому інкримінують нині, - це переважно речі, пов'язані з перевищенням повноважень або навіть якісь порушення митних процедур при ввезенні картин», - констатує представник фракції ХДС/ХСС.

Депутати Бундестагу також відкрито говорять про сумніви у незаангажованості очільниці Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової. До свого призначення на цю посаду у березні цього року Венедіктова була депутаткою від президентської партії «Слуга народу». Вона прийшла на зміну безпартійному юристу Володимиру Рябошапці, який був звільнений після того, як відмовився підписати підозру у кримінальному провадженні проти Петра Порошенка, в рамках якого експрезидент нині постав перед судом.

Рябошапка назвав текст підозри Порошенку, який йому пропонували підписати слідчі Державного бюро розслідувань, «необґрунтованим і незаконним».

«Саме з огляду на останні кадрові перестановки в Офісі генерального прокурора ми будемо уважно стежити за процесами проти Порошенка», - зазначив у коментарі DW член парламентського комітету у закордонних справах, речник фракції Зелених у Бундестазі з питань Східної Європи Мануель Сарацін. Він імені німецьких Зелених політик закликав забезпечити незалежність, законність і адекватність судових процесів проти Петра Порошенка. «Показові політичні процеси були би колосальним регресом для України», - застеріг Сарацін.