Підтримати Порошенка до Печерського суду прийшли 10 тисяч людей



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Піжтримати Петра Порошенка 1 липня прийшли сотні людей Фото: Європейська солідарність

Засідання суду у так званій справі Порошенка розпочалося о 14 годині

Близько 10 тисяч людей з усіх регіонів України вийшли під стіни Печерського суду, щоб підтримати п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Акція протесту почалася ще під стінами ДБР. Петро Порошенко очолив колону активістів, які пішли середмістям Києва до Печерського суду.

Перед початком засідання суду Петро Порошенко заявив, що переслідування за діяльність, спрямовану на зміцнення обороноздатності держави та захист України від російської агресії – це реалізація кремлівського сценарію. Він також наголосив, що не дозволить здати національні інтереси України.

«Ключова позиція – нам не байдуже. Тут немає людей, яким «какая разница». Ми всі українці, незалежно від того якої національності, бо наше серце болить за подальшу долю України. Вони сподівалися, що у нас опустяться руки, що ми втомилися, що ми вже ніколи не виведемо на вулиці людей. Але ми їм точно не здамо Україну. Їхній план був віддати «п’ятій колоні» Кремля в оренду правоохоронні органи, прокуратуру, силовиків і в такий спосіб знищити Україну, поставити її на коліна. Їхній план – «пов’язати» волонтерів, добровольців. Почали з Софії Федини, почали з Марусі Звіробій, почали з наших хлопців і дівчат, звинувативши їх у вбивстві Шеремета, почали з Тані Чорновол, почали з тих, хто боронив Україну всі 5 років», – наголосив Порошенко.

«Ми в грудні вперше вийшли на акцію протесту, ми заявили, що не дамо перетнути «червоні лінії» і здати українську землю. Тоді вони злякалися, тоді вони повернулися з Парижу, не підписавши відведення наших військ. Зараз намагалися піти іншим шляхом – скорочення армії. Уявіть собі, вони скорочують найбільш бойовий підрозділ, скорочують десантно- штурмові війська, морпіхів, скорочують винищувальні ескадрильї повітряних сил, скорочують спецпризначенців. Ми їх зупинимо, бо нам з вами боронити українську землю», – застеріг п’ятий президент.

«Ці сценарії виписані в Кремлі. І тому ми сьогодні тут, під судом для того, щоб цей сценарій зупинити. І в суді ми також будемо боронити державу. В суді ми будемо притягувати до відповідальності безглуздих прокурорів, які не знають, що таке конституційний принцип – презумпції невинуватості. І що в демократичній державі український громадянин не повинен доводити свою невинуватість. Ми не в 37-му році, а вони – не Вишинський. Хоча діють за його лекалами і за його сценарієм», – зазначив Петро Порошенко. «Ми їх не боїмося. Навпаки – вони бояться нас. Вони налякані. Вони піджали хвости. І ми переможемо. Бо Україна з нами, Бог з нами і правда з нами. І перемога буде з нами», – наголосив Порошенко.

Як відомо, у середу, 1 липня, Печерський районний суд Києва продовжує обирати запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Напередодні Порошенко назвав порушення справ проти себе наслідком фобій Зеленського.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.