Порошенко назвав порушення кримінальних проти себе наслідком фобій Зеленського



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Петро Порошенко: компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле Фото: Главком

«Мене не залякати. Я проходив і не таке», – заявив п’ятий президент України

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив, що не боїться ні розслідувань, ані суду, а випробування, які постали перед Україною у 2014-2015 роках, були значно важчі, аніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу Зеленського.

Про це Порошенко сказав в інтерв’ю Яніні Соколовій.

Порушення більше двох десятків кримінальних проваджень – це наслідок фобій Зеленського, які вправно використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою, - вважає Порошенко.

«Це - спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за «димовою завісою», прикрившись Портновим. Це - прямі вказівки з Офісу президента, конкретно пана Смірнова, який відповідно як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій для того, щоб подолати фобії, які існують в Офісі президента - фобії щодо ворогів України», - зазначає Порошенко.

«Мені дуже сподобалася аналогія, яка є: що компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в України один, і цей ворог - країна-агресор. І країна має об’єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно переключають напрямки війни, то дії влади є надзвичайно неефективними», - наголосив Порошенко.

«Якби мова йшла про Порошенка, то Бог з ним. А якщо йдеться від Софії Федини до Тані Чорновол, від Марусі Звіробій і закінчуючи Ріфмастером по справі Шеремета, від переслідування добровольців і закінчуючи волонтерами - це манера думати, що так можна вирішувати проблеми. Це є пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. А від поп-корну відбудеться розлад шлунку», - іронізує Порошенко.

«Це помста дрібних людей за дрібними справами. Нікчемних. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов’язує виключно з моїм ім’ям», - переконаний Петро Порошенко.

«Це спроба відволікти увагу від реальних проблеми, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг за рахунок шоу. Бо вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу», - переконаний п’ятий президент.

«Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п’ять президентських років. В тому числі і в 2014, і в2015 роках. Це не є найгірше випробування», - наголосив Порошенко.

Він вкотре закликав Зеленського до закликом об’єднати зусилля для порятунку України, головний ворог якої знаходиться у Кремлі.

«Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви є президент України, в тому числі через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах економіки, яка пікірує, при викликах можливої загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнації світової коаліції на підтримку України - від президента країна потребує, щоб об’єдналися всі ресурси, всі сили, тому що треба рятувати державу», - наголосив лідер «Європейської Солідарності».