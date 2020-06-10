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    Порошенко приїхав до Венедіктової: Треба сказати їм в очі, що вони порушують Конституцію

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    Петро Порошенко 10 червня приїхав в Офіс генпрокурора - Порошенко приїхав до Венедіктової: Треба сказати їм в очі, що вони порушують Конституцію
    Петро Порошенко 10 червня приїхав в Офіс генпрокурора

    Чинна влад перетворює Україну на авторитарний режим, - заявив п’ятий президент

    П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою. «Ми тут для того, щоб продемонструвати – ми їх не боїмося. Ми приїхали сюди для того, щоб сказати їм в очі, що вони порушують законодавство, Конституцію, намагаються перетворити Україну в авторитарний режим», – наголосив Порошенко.

    «Щойно ви бачили, що в ДБР абсолютно незаконно людина, яка не представилася, намагалася продемонструвати спробу пред’явити підозру. По якій позиції? По справі, яку Генеральний прокурор Рябошапка назвав «юридичним трешом», яка пов’язана з реалізацією конституційних повноважень президента про призначення заступника голови Служби зовнішньої розвідки», – нагадав Петро Порошенко.

    Порошенко наголосив, що є експертизи, які підтверджують, що він діяв у повній відповідності з Конституцією України. «Повноваження президента визначені Конституцією. Там чітко наголошено, що Президент зобов’язаний призначати керівництво військових формувань, до яких відноситься Служба зовнішньої розвідки», – повідомив Порошенко.

    «На сьогоднішній день вони самі себе загнали і спроба пред’явити підозру президенту, діючому народному депутату Порошенку, зобов’язаний робити виключно генеральний прокурор», – зазначив лідер партії «Європейська солідарність».

    «І ми безумовно будемо захищати демократію в Україні. Я ще раз наголошую, що нічого спільного з верховенством права, з демократією, із захистом, із розслідуванням злочинів це не має. Це називається подвійні стандарти, переслідування позиції і закид проти лідера опозиції», – переконаний Порошенко.

    «Цим займався на нашій пам’яті Янукович. Я дуже шкодую, Володимире Олександровичу, що ви даєте незаконні вказівки генеральному прокурору, «на 300% вашій людині» виконувати злочинні накази. Я ще раз наголошую – передзвоніть Януковичу у Росію і спитайте, чим він закінчив. І своєчасно зупиніться. Так буде краще для вас, так буде краще для України», – закликав Зеленського п’ятий президент.

    Нагадаємо, сьогодні у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозруП’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу. 

    Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

    Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.

    Петро Порошенко Генпрокурор Європейська солідарність Офіс Генерального прокурора розслідування Державне бюро розслідувань президент Ірина Венедіктова
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