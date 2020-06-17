Порошенко заявив лідерам ЄС, що Україна повертається в часи Януковича



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Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства Фото: eurosolidarity

«На ваших очах відбуваються реванш, політична помста та політично вмотивовані переслідування опонентів, активістів, волонтерів, військових», – сказав Порошенко

На запрошення президента Європейської народної партії голова політичної партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань Східного партнерства.

Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

У заході також взяли участь президент Європейської народної партії Дональд Туск, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадес, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Хорватії Андрєй Плєнковіч, глави урядів Болгарії, Ірландії, Латвії, Словенії, лідери інших політичних партій – членів родини Європейської народної партії.

У своєму виступі Петро Порошенко висловив глибоку подяку лідерам Європейського Союзу та Європейської народної партії за постійну активну підтримку України як у протидії російській агресії, так і реалізації реформ, спрямованих на зміцнення демократичних інститутів, прискорення економічного розвитку та всебічного зближення з Євросоюзом.

П’ятий президент України закликав Європейську народну партію залишатися потужним двигуном інтеграції східноєвропейських країн до Євросоюзу.

«Подальший розвиток Східного партнерства після 2020 року має відображати чіткі європейські прагнення асоційованих з ЄС держав – України, Грузії та Молдови – та передбачати нові інструменти для глибшої політичної та економічної інтеграції до ЄС», – наголосив Порошенко.

У зв’язку з останніми діями влади щодо використання судочинства та правоохоронних органів для боротьби з політичними опонентами п’ятий президент наголосив на важливості посилення уваги з боку міжнародної спільноти до стану дотримання українською владою принципів верховенства права та незалежності правосуддя, а також запобігання практики політично вмотивованих переслідувань.

«Прямо на ваших очах Україна повертається в часи Януковича, які, як здавалось, залишились у далекому минулому. На ваших очах відбуваються реванш, політична помста та політично вмотивовані переслідування опонентів, активістів, волонтерів, військових. Під ударом опинилися демократія та верховенство права в Україні – основоположні елементи наших спільних цінностей, Угоди про асоціацію, наших відносин з ЄС та НАТО. Це – прямий шлях до міжнародної ізоляції України, охолодження відносин із Заходом та повернення до орбіти впливу Кремля. Все це ми вже бачили у 2013 році і ми не дамо цьому повторитись. Що стосується мене особисто, то я вистояв проти російської агресії у найскладніші часи, а тому вистою і перед політично вмотивованим переслідуванням з боку нової влади. Головне сьогодні – не Порошенко, а збереження демократичної європейської України», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

Нагадаємо 15 червня Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Петро Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича обурився намаганням стороні захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка.

Нагадаємо, 10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Колишній спеціальний представник Державного Департаменту США з питань України, впливовий американський дипломат Курт Волкер порадив Зеленському зайнятися зміцненням держави, а не політичними переслідуваннями

Своєю чергою Карл Більдт, впливовий європейський політик, колишній прем’єр-міністр Швеції вважає, що Зеленський йде шляхом Януковича, а переслідування проти Порошенка будуть в центрі уваги європейських партнерів.

До слова, п’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, останні соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%. Свіже опитування КМІС також наголошує: Зеленський втрачає підтримку, а довіра до Порошенка росте

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.