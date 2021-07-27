Справа про арештовані $400 тисяч. Слідчі вручили підозри керівникам АРМА

Підозри вручені главі АРМА Віталію Сигидину і його заступнику Володимиру Павленку, на якого нещодавно було скоєно замах

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів США керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та двом адвокатам.

За даними ДБР, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА (Віталій Сигидин – ред.), його заступник (Володимир Павленко), начальник управління даної установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Додамо, що на Володимира Павленка нещодавно було скоєно замах.

Напередодні слідчі Державного бюро розслідувань допитали високопосадовців АРМА у справі про незаконну передачу арештованих $400 тисяч за підробленими документами.

В рамках провадження правоохоронці будуть проводити експертизу почерків фігурантів справи. За інформацією ДБР, в домі топ-посадовців АРМА під час обшуків вилучили чимало документів та записні книжки, в яких може бути інформація про їх причетність до корупційних дій. Саме тому слідчі ДБР попросили надати зразки підпису та почерку для експертизи.

«Павленко дав зразки підпису та почерку для експертизи, – пояснили в ДБР. – А Сигидин і Бочорішвілі – відмовилися. Ми пов’язуємо це з тим, що Павленко зазвичай записує нотатки у мобільний телефон, а Бочорішвілі і Сигидин – записують все у блокнот. Принаймні, так кажуть їхні колеги та знайомі».

Нагадаємо, як писали ЗМІ, в рамках провадження про вбивство в травні 2020 року правоохоронці вилучили 400 тисяч доларів із банківської скриньки свідка по справі Сергія Кісільова. Згодом суд наклав на ці кошти арешт, після чого вся сума опинилася на балансі АРМА. Кісільов неодноразово намагався через суд повернути ці кошти, але навіть із судовим рішенням про зняття арешту із вилученої суми отримував відмову від АРМА.

Натомість АРМА передала кошти громадянину Ігорю Королю, який заявив АРМА про те, що 400 тисяч доларів, на які суд наклав арешт, а потім передав в АРМА, насправді належать йому. І як доказ надав ухвалу Печерського суду, який скасував арешт на кошти. Згодом з'ясувалося, що ця ухвала – підроблений документ.

Нагадаємо, суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського.