Справа про «скіфське золото»: Україна просить відводу судді



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Україна подала клопотання про відвід судді Апеляційного суду Амстердама

Суддя Апеляційного суду Амстердама протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії «Промнефтьстрой»

Україна подала клопотання про відвід судді Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу про «скіфське золото».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

«6 вересня 2019 роки держава Україна звернулося до судді з клопотанням про самовідвід, одночасно попросивши відреагувати на це клопотання до 11 вересня. 12 вересня секретар суду повідомив державі Україна, що головуючий суддя не бачить підстав для самовідводу. 13 вересня держава Україна подала клопотання про відвід судді в Апеляційний суд Амстердама», – мовиться в повідомленні.

Міністерству юстиції України раніше стало відомо про існування обставин, які можуть свідчити про упередженість судді.

Зокрема, за інформацією Мін’юсту, суддя Апеляційного суду Амстердама протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії «Промнефтьстрой» в справі проти ВАТ «НК «ЮКОС», тобто фактично захищав інтереси Росії як основний зацікавленої сторони у вирішенні справи на користь «Промнефтьстроя».

«Представництво інтересів «Промнефтьстроя» він здійснював в тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв (в справі про «скіфське золото»)», – відзначили в Мін’юсті.

У відомстві розповіли, що за результатами розгляду цієї справи голландський суд відмовив у визнанні та приведення у виконанні на території Королівства Нідерландів рішення Московського арбітражного суду 2006 року про визнання ВАТ «НК «ЮКОС» банкрутом і продажу акцій голландської структури ВАТ «НК «ЮКОС» – Yukos Finance BV – компанії «Промнефтьстрой».

«Голландський суд визнав, що банкрутство ВАТ «НК «ЮКОС» було сфабриковано російською владою в порушення фундаментальних принципів права», – відзначили в українському Мін’юсті.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Амстердама 16 липня відклав винесення остаточного рішення у справі про скіфське золото.