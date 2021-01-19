Суд залишив Антоненка під вартою попри погіршення здоровʼя

Розгляд справи по суті суд відклав до 2 лютого

Шевченківський райсуд Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка щодо зміни йому запобіжного заходу.

Захист Антоненка наполягав на зміні запобіжного заходу через погіршення стану здоровʼя підозрюваного (проблеми із серцем). Адвокати просили замінити утримання під вартою на особисте зобовʼязання.

Адвокат Дмитро Круговий попросив під час своєї промови суд відпустити Антоненка під особисте зобов’язання.

Круговий зазначив, що стан здоров’я пана Антоненка погіршився в умовах СІЗО. Він окремо зазначив, що Антоненка оглядав судинний хірург.

Окремо захисник підкреслив, що дружина Антоненка захворіла і її діагноз наразі невідомий, а дітям Антоненків наразі немає з ким перебувати.

Зазначено, що суд відклав розгляд справи по суті до 2 лютого через неявку одного із захисників. Очікується, що на наступному засіданні суд почне вивчати матеріали справи.

Раніше Антоненко заявив, що в нього почали випадати зуби в слідчому ізоляторі.

19 січня стало відомо, що колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар приїжджав до Києва, щоб свідчити у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед цим він опублікував та передав Нацполіції аудіозаписи про можливу причетність білоруської влади до вбивства.

Макар розповів, що про підготовку вбивства Шеремета Україну попереджали ще у 2012 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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