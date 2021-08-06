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    Обвинувачені у викраденні Вербицького та Луценка завтра можуть вийти на свободу

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    Завтра спливає термін запобіжного заходу Сергію Мисливому та Івану Новотному - Обвинувачені у викраденні Вербицького та Луценка завтра можуть вийти на свободу
    Завтра спливає термін запобіжного заходу Сергію Мисливому та Івану Новотному
    Фото: Адвокатська дорадча група

    Дві третини колегії суддів у відпустці, а повторний перерозподіл для проведення засідання не провели

    Сергій Мисливий та Іван Новотний, які обвинувачуються у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, можуть вийти на свободу 7 серпня.

    Як повідомляє Адвокатська дорадча група, цього дня у Мисливого та Новотного спливає запобіжний захід.

    «Справу по Мисливому і Новотному відклали на невизначений термін. Дві бокові судді у відпустці. Повторний авторозподіл не ініціювали. Завтра обвинувачені вийдуть на волю. План спрацював», – ідеться у повідомленні групи.

    Зазначається, що 21 липня колегія суддів Білоцерківського суду під головуванням Ірини Дубановської ініціювала зміну підсудності у справі, яку вже визначав до того апеляційний суд.

    «Обидва обвинувачені переховувались від органів слідства. Один кілька місяців, інший більш успішно – 6 років», – зазначила прокурорка Юлія Малашич.

    Адвокатка Євгенія Закревська зауважила, що до затримання Сергій Мисливий переховувався під чужим паспортом і його відстеження і затримання в березні 2020 року «було нетривіальною задачею для правоохоронців».

    Із березня 2020 року Мисливий та Новотний перебувають під вартою. Новотному інкримінується участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких злочинів: викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка та перешкоджання мирним зібранням – Євромайдану. Мисливому також інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки паспорта громадянина України.

    8 липня під час засідання Апеляційного суду адвокат Леонід Ружанський під час засідання суду у справі про викрадення євромайданівців хамив та погрожував журналістам.

    Юрій Вербицький – активіст Революції гідності, був викрадений разом із народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.

    Теги: суд Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) вбивство адвокат викрадення Євгенія Закревська Ігор Луценко Юрій Вербицький
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    Обвинувачені у викраденні Вербицького та Луценка завтра можуть вийти на свободу