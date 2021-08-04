Справа Шеремета: суд змінив запобіжний захід Юлії Кузьменко

Суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив, що суд частково задовольнив клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний (з 23:00 до 06:00). Також суд постановив зняти з Кузьменко електронний браслет.

27 липня Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу.

До цього суд досліджував матеріали справи, раніше надані прокурором, зокрема – присутні прослухали низку аудіозаписів, серед яких – розмови Антоненка, а також – розмови Кузьменко, з різними особами. Також суд дослідив низку протоколів, зокрема, і щодо проведення НСРД, та інші матеріали справи.

Як відомо, п’ять років тому, 20 липня, близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Зрештою, Яну Дугар звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас, Антоненка звільнили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.