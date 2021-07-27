Суд продовжив дослідження доказів у справі Шеремета

У залі суду присутні підозрювані Дугарь, Кузьменко й Антоненко та їх захисники

Суд продовжив дослідження доказів у справі, раніше наданих прокурором

Шевченківський районний суд столиці продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених – Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. Про це повідомляє «Укрінформ».

У залі суду присутні Дугарь, Кузьменко й Антоненко та їх захисники, представник обвинувачення і представники потерпілих.

Суд продовжив дослідження доказів у справі, раніше наданих прокурором.

Нагадаємо, 20 липня у Києві відбулася акція пам'яті журналіста Шеремета (відео). Акцію організували на місці, де загинув журналіст – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.

Як відомо, п’ять років тому, 20 липня, близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

Зрештою, Яну Дугар звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас, Антоненка звільнили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.