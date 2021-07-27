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    Суд продовжив дослідження доказів у справі Шеремета

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    У залі суду присутні підозрювані Дугарь, Кузьменко й Антоненко та їх захисники - Суд продовжив дослідження доказів у справі Шеремета
    У залі суду присутні підозрювані Дугарь, Кузьменко й Антоненко та їх захисники
    Фото з відкритих джерел

    Суд продовжив дослідження доказів у справі, раніше наданих прокурором

    Шевченківський районний суд столиці продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених – Андрія Антоненка, Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. Про це повідомляє «Укрінформ».

    У залі суду присутні Дугарь, Кузьменко й Антоненко та їх захисники, представник обвинувачення і представники потерпілих.

    Суд продовжив дослідження доказів у справі, раніше наданих прокурором.

    Нагадаємо, 20 липня у Києві відбулася акція пам'яті журналіста Шеремета (відео). Акцію організували на місці, де загинув журналіст – на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві.

    Як відомо, п’ять років тому, 20 липня, близько 7:45 на перетині центральних вулиць Києва – Франка і Хмельницького – вибухнув червоний автомобіль «Субару». У салоні автівки був відомий журналіст Павло Шеремет.

    Постраждалого витягли з машини ще живим, але отримані травми були надважкими. Шеремет помер у машині швидкої допомоги.

    Вибуховий пристрій, унаслідок спрацювання якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну.

    12 грудня 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугар і ветерану АТО Андрію Антоненку.

    Зрештою, Яну Дугар звільнили з-під варти у травні 2020 року. Пізніше, 11 серпня того ж року, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт Кузьменко. Водночас, Антоненка звільнили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт лише 30 квітня 2021 року.

    Теги: суд вбивство Павло Шеремет журналіст Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Яна Дугар
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    Суд продовжив дослідження доказів у справі Шеремета