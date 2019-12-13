Справа Шеремета: суд арештував підозрювану волонтерку Кузьменко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підозрювана Юлія Кузьменко у справі вбивства журналіста Шеремета

Сторона обвинувачення просила міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Печерський районний суд Києва ухвалив щодо підозрюваної волонтерки і лікаря Юлії Кузьменко міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тим самим задовольнивши клопотання сторони обвинувачення.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу слідчого судді Серія Вовка.

Підозрювано арештували на два місяці. Повний текст ухвали суддя пообіцяв оголосити у вівторок, 17 грудня.

Адвокат Влад Добош заявив, що обов'язково буде подано апеляцію на це рішення.

«Дай Боже, щоб міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і суддю Вовка не судили по таким підозрам, як намагаються засудити Юлію Кузьменко. Вони розтоптали презумцію невинуватості і волонтерський рух», - заявив адковат.

Додамо, що у тексті підозри сказано, що «Кузьменко Юлія Леонідівна, 05.11.1979 року народження, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, у складі організованої групи».

У суді Юлія Кузьменко висловила готовність пройти поліграф.

«На жаль, сьогодні ми не почули свідків, котрі підтвердили б, що я робила того дня (у день загибелі журналіста - «Главком»). Дуже хочу, щоб долучили до справи записи з відеокамер та записи в операційних журналах з моєї роботи. Також наполегливо прошу провести всі слідчі дії у присутності преси та громадськості. Зокрема, це антропометричні дослідження, аналізи ДНК. Окремо у присутності всіх готова прийти поліграф. Мені немає чого боятися. Якщо ж ці мої прохання і клопотання будуть відхилятися, ми про це гучно заявлятимемо», - наголосила підозрювана.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.