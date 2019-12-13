Кузьменко у суді: не знаю, як закінчиться моє життя, але вчора закінчили мою кар'єру



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Прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту для Юлії Кузьменко

Юлія Кузьменко зазначила, що про Шеремета вперше почула у день його вбивства

Волонтерка Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, не визнає своєї причетності та заявляє, що результати експертиз – хибні.

Про це вона наголосила на суді.

«Вчорашній день, напевно, почався звичайно. Я була на роботі, у мене було 3 дитини в операційній. Найнеприємніше – це зараз постфактум розуміти, що коли я ще перебувала в операційній, в цей момент уже готувався брифінг. Я вже стала вбивцею», - сказала Кузьменко.

Вона зазначила, що про Шеремета вперше почула у день його вбивства.

«Я сиділа на роботі, відкрила фейсбук, прочитала, що вбили Шеремета. Я тоді ще полізла читати, хто це. Я не знаю, як закінчиться моє життя, але вчора закінчили мою кар'єру. У мене тисячі пацієнтів… Що повинні думати батьки дітей, яких я оперувала, що хірург був вбивця? Кому вони віддавали своїх дітей?»,- додала вона.

Також волонтерка розкритикувала експертизи, за якими, нібито, слідчі встановили її причетність до справи.

«Навіть в 19 столітті система антропометрії складалася з дуже багатьох показників», - наголосила Кузьменко.

Вона додала, що її опис та опис вбивці склали і співставили за нечіткими записами відеокамер.

Нагадаємо, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для дитячого медика Юлії Кузьменко, її адвокат Влад Добош заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва.

Проте, суд відмовив у відводі судді Вовка у справі Кузьменко.

Про відвід судді Вовка захист просить й у справі Андрія Антоненка. За словами захисника, зокрема, існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим.

Зазначимо, що суддя Вовк має неоднозначну репутацію. Свого часу він відправив за грати Юрія Луценка та знімав із розшуку Олександра Онищенка.

Також зазначимо, що адвокати хочуть викликати свідчити колишнього чоловіка Кузьменко, з яким вона була у шлюбі станом на літо 2016-го (коли був убитий Шеремет), він нібито має підтвердити її алібі.

Нагадаємо, прокуратура просить суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту для Кузьменко.

Сьогодні, 13 грудня, підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку оберуть запобіжний захід.

Як вже відомо, 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Адвокати додали, що будуть подавати апеляцію. Адвокат заявив, що Дугарь не було в Україні в той момент, коли було зроблено фото і відео порівняльної експертизи, яку надало обвинувачення.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС

Джерело: Еспресо ТВ